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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

ММК не разрешили сохранить листинг за рубежом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" прекращает действие депозитарной программы. Компания сообщила, что не получила разрешение правительственной комиссии сохранить листинг своих депозитарных расписок за рубежом.

GDR компании обращались на Лондонской фондовой бирже.

"ММК подал в правительство РФ заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами РФ в соответствии с Законом 114-ФЗ, однако 13 мая 2022 года данное заявление было отклонено, о чем ММК был уведомлен 19 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

25 мая ММК уведомил Citibank NA о расторжении депозитарного соглашения и поручил депозитарию проинформировать владельцев GDR о прекращении действия программы депозитарных расписок.

Владельцы GDR имеют права конвертировать принадлежащие им расписки в обыкновенные акции ММК, при этом каждая GDR соответствует 13 обыкновенным акциям ММК в соответствии с условиями депозитарного соглашения.

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