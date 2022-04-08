ФРГ назначило представителем в Gazprom Germania бывшего члена правления E.ON Ruhrgas

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное сетевое агентство ФРГ назначило представителя в руководстве Gazprom Germania GmbH в дополнение к существующему руководству компании, сообщила BNetzA.

Генеральным представителем BNetzA стал Эгберт Лаеге – ранее он входил в правление European Energy Exchange AG, E.ON Ruhrgas и E.ON Global Commodities.

"Полномочный представитель будет поддерживать руководство Gazprom Germania в дальнейшей стабилизации компании и ее дочерних компаний", - отмечается в релизе.

Как сообщалось на этой неделе министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В состав группы входят дистрибутор WINGAS/WIEE, оператор хранения astora, группа Gazprom Marketing & Trading и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG. В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.

На прошлой неделе "Газпром" сообщил, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы. "Газпром" заявил, что компании группы должны прекратить использование товарных знаков "Газпрома", в том числе в наименованиях и фирменной символике, чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с группой "Газпром". Группа "Газпром" также отзывает своих представителей из органов управления группы Gazprom Germania GmbH.