Банк России не ждет падения в сегменте потребкредитов после понижения ставки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Банке России не ждут падения потребительских кредитов с учетом смягчения денежно-кредитной политики, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции "Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков", организованной Ассоциацией банков России.

По оценке ЦБ, в сегменте ипотеки рост может быть в районе 10-15% на фоне расширения государственной программы.

В корпоративном кредитовании ЦБ ожидает некоторого оживления - до 5% - в 2022 году с учетом снижения ключевой ставки и действия государственных программ кредитования системообразующих предприятий.

26 мая ЦБ снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11%. Регулятор связал это с замедлением инфляции и с тем, что приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, а кредитная активность остается низкой. "Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий", - заявили в пресс-службе Банка России.