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Греф спрогнозировал годовую прибыль Сбербанка на уровне 1,2 трлн рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Консенсус-прогноз по чистой прибыли Сбербанка по МСФО на 2021 год составляет 1,200-1,240 трлн рублей, финансовый результат банка будет примерно в этом диапазоне, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на прямой линии с подчиненными.

"Где-то в этих пределах, я думаю, что мы по международным стандартам, пока еще рано говорить, декабрь впереди, но очевидно, что это будут цифры в этом диапазоне где-то", - отметил он.

В январе-сентябре 2021 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,8 раза - до 978,1 млрд рублей.

Стратегия Сбербанка на 2018-2020 годы предусматривала выход Сбербанка на уровень прибыли в 1 трлн рублей в 2020 году, но в июне 2020 года Греф говорил, что этот уровень не будет достигнут из-за пандемии, а в ноябре уточнил, что ждет достижения показателя не раньше 2022 года.

В сентябре 2021 года он спрогнозировал, что прибыль по итогам года достигнет ориентира в 1 трлн рублей или превысит его.

Сбербанк Герман Греф

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