Рубль подешевел после решения ЦБ понизить ключевую ставку

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Курсы доллара США и евро к рублю взлетели на "Московской бирже" к двухнедельным максимумам, рубль обвалился в результате активного закрытия позиций в обеих парах на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность после завершившихся накануне основных налоговых выплат мая и решения ЦБ по ставке.

Доллар подорожал на 5,93 рубля, до 65,26 рубля. Евор подорожал на 7,38 рубля, до 68 рублей, а в течение сессии приближался к отметке в 70 рублей впервые с 12 мая. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 6,58 рубля - до 66,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги четверга обвальным падением к доллару и евро на фоне закрытия позиций и снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после перечисления в бюджет основных налогов мая. Накануне были уплачены НДС, НДПИ и акцизы. Кроме того, давление на рубль оказывает смягчение ДКП Банка России, который в четверг снизил ключевую ставку сразу на 300 базисных пунктов (б.п.), до 11%.

При этом первоначально уменьшение ставки ненадолго задержало падение рубля и позволило ему немного скорректироваться вверх в силу отсутствия явного консенсуса в прогнозах аналитиков относительно величины снижения, однако затем он возобновил падение с удвоенной силой. В целом опрошенные "Интерфаксом" аналитики предполагали снижение ставки в пределах 200-400 б.п.

Это третье снижение ставки подряд таким шагом: 8 апреля она была снижена до 17%, 29 апреля - до 14%. ЦБ резко повысил ключевую ставку 28 февраля с 9,5% до 20% годовых в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте регулятор сохранил ее на уровне 20%.

Банк России отметил значительное замедление текущих темпов роста цен. "Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - подчеркивает ЦБ.

Проинфляционные риски также ограничивает продолжающийся приток средств на срочные рублевые депозиты и сохранение кредитной активности на низком уровне. Это обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий, отмечает регулятор.

Экономическую активность значительно ограничивают сложные внешние условия. "Риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", - подчеркивает ЦБ. Регулятор допустил возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее очередное заседание совета директоров Банка России по ставке запланировано на 10 июня 2022 года.

Совет директоров Банка России ЦБ рассматривал два варианта снижения ключевой ставки - на 200 и 300 б.п., рассказала потом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, снижение до 11% было выбрано, так как ситуация значительно отклоняется от апрельского прогноза ЦБ. Она добавила, что ЦБ понизит прогноз по инфляции на 2022 год с 18-23%, прогнозировавшихся в апреле. Также регуляттор понизит прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с апрельских 12,5-14%, отметив, что ЦБ может вернуться к стандартному шагу снижения ставки в 25 б.п. при возвращении ставки к однозначному значению.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в наблюдавшемся последнее время укреплении рубля.

Она подчеркнула, что принципиально важно сохранить режим свободного плавания курса рубля. "Курс рубля, понимаете, по нему никогда не бывает довольных. Мы знаем. Экспортеры хотят слабый курс, импортеры хотят более сильный курс. С точки зрения инфляции, людей, укрепление курса воспринимается как благо. На наш взгляд, даже несмотря на то, что сейчас работаем в условиях по движению капитала, курс должен быть плавающим и находить равновесие этих разных интересов - экспортеров, импортеров, с точки зрения бюджета, с точки зрения инфляции через плавание, пусть в рамках этих ограничений", - подчеркнула глава ЦБ.

Текущий курс доллара находится вблизи локального минимума, необходимо постепенно возвращаться к прежнему равновесному курсу рубля, снижая норматив обязательной продажи валютной выручки и ключевую ставку, в свою очередь, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя текущий валютный курс. "Важно, что у нас идет поэтапное снятие ограничений, в том числе снижается норматив обязательный продажи валютной выручки (снизился с 80% до 50% - ИФ). Это важное решение, мы рассчитываем, что это (снижение - ИФ) дальше продолжится", - сказал министр.

"Сейчас мы говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в долгосрочном плане, то, конечно, никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, потому что они будут неконкурентоспособными", - предупредил он. "Поэтому нам нужно аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, который у нас был до", - считает глава Минэкономразвития.

"Конечно, какое-то его укрепление неизбежно, но, тем не менее, то, что мы сейчас наблюдаем, мы исходим из того, что это такая ситуация локального минимума. Мы продолжим и реализовывать меры. И главное, продолжим, надеюсь и уверен, работать вместе с Центральным банком, чтобы у нас своевременно - вот приветствую решение, которое сегодня было принято по процентной ставке (снижение с 14% до 11% - ИФ), и очень важен комментарий, который ЦБ дал относительно возможности, высокой степени вероятности дальнейших решений по снижению ключевой ставки на очередном заседании, которое в начале июня будет", - добавил он.

Россия готовит механизм, позволяющий рассчитаться с держателями суверенных евробондов даже в отсутствие лицензии OFAC, разрешавшей обслуживание долговых обязательств в долларах США, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Лицензия истекла 25 мая, OFAC не стал ее продлевать.

Нефтяные котировки ускорили рост вечером в четверг, причем котировки сорта Brent обновили максимумы с начала марта на опасениях дефицита топлива на мировом рынке. Июльские фьючерсы на Brent к 19:00 по Москве дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,79%, до $117,21 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали в Нью-Йорке на 3,68%, до $114,39 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,1 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,9 млн баррелей.

Дополнительные опасения за баланс спроса и предложения топлива на глобальном рынке вызывают продолжающиеся попытки стран Европейского союза ввести запрет на поставки нефти из России.

Ранее на этой неделе появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов из страны для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ повысил официальный курс доллара на 27 мая на 5,7499 рубля, до 62,0495 рубля, и увеличил курс евро на 6,5182 рубля, до 64,4392 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 5,4575 рубля по отношению к среде и составил 62,1738 рубля/$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 5,3444 рубля и составил 62,5399 рубля/$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 755,145 млн, из которых $1 млрд 405,066 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 350,079 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 6,5973 рубля, до 64,4647 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 6,5566 рубля, до 64,9812 рубля. Объем торгов евро составил 2 млрд 103,316 млн евро, из которых 817,555 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 1 млрд 285,761 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в четверг относительно предыдущего торгового дня после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 11%. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 60 базисных пунктов (б.п.) - до 13,41% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 191 б.п. - до 11,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 186 б.п. - также до 11,98% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 207 б.п. - до 11,81%% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 203 б.п. - также до 11,81% годовых.