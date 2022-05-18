В ЕЭК заявили, что страны ЕАЭС вынуждены вводить ограничения в торговле

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) назвала вынужденной мерой ограничения, которые страны ЕАЭС вводят в последнее время в торговле. Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, ЕЭК продолжает работу по беспрепятственному функционированию внутреннего рынка Союза, заявили "Интерфаксу" в торговом блоке комиссии, комментируя введенный Россией запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС и реакцию на него Казахстана.

Как сообщалось, Казахстан высказал недовольство введенным РФ запретом на экспорт зерна в страны ЕАЭС (с 15 марта по 30 июня этого года). Свою позицию он озвучил на совещании, которое состоялось в ЕЭК в апреле. Казахстанская сторона считает, что ограничение экспорта не соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному в мае 2014 года. Кроме того, речь можно вести о дискриминационном характере этой меры, потому что под запрет не подпали поставки зерна в Белоруссию, являющуюся членом Союзного государства. К тому же запрет не распространяется на зерно, вывозимое за пределы ЕАЭС в рамках квоты.

"Страны ЕАЭС вынужденно, с учетом своих национальных суверенитетов, вводят временные ограничительные меры, которые в условиях турбулентности направлены на выравнивание/сдерживание дисбаланса в торговле и предотвращение рисковых тенденций в структуре национальных сегментов внутреннего рынка Союза ", - сказали в ЕЭК, добавив, что это также делается "для недопущения неблагоприятного влияния на интеграцию в перспективе в целом".

"В этих непростых условиях одной из важнейших задач становится поиск консенсуса и достижение оптимального баланса между задачами, стоящими в рамках ЕАЭС, и национальным суверенитетом стран Союза для решения вопросов экономической, продовольственной, гуманитарной безопасности как в национальной, так и в интеграционной плоскостях", - отметили в комиссии.

В ЕЭК также сообщили, что 12 мая состоялось пятое заседание рабочей группы высокого уровня по повышению устойчивости экономик стран ЕАЭС, на котором большое внимание было уделено механизму обеспечения внутреннего рынка Союза необходимыми товарами. "Проводимая работа в рамках группы отражает понимание стран и принципиальное значение вопросов беспрепятственного функционирования внутреннего рынка", - сказали в ЕЭК.

Комментарий Зернового союза Казахстана

Между тем, как считают в Зерновом союзе Казахстана, введенный Россией запрет на экспорт зерна в страны ЕАЭС стал чувствителен и для российских аграриев и экспортеров.

Как сообщили "Интерфаксу" в этом объединении, основные поставки зерна, прежде всего пшеницы, из РФ в Казахстан шли из регионов Сибири, имеющих значительное удаление от основных экспортных центров - портов Черного и Азовского морей. Цена пшеницы, предлагаемая казахстанскими импортерами, была намного интереснее, чем предлагали российские потребители и экспортеры. Несмотря на рост мировых цен, после закрытия экспорта в Казахстан тонна пшеницы в этих регионах РФ подешевела на 800-1200 рублей, отметили в союзе.

"Российская пшеница привлекала казахстанских потребителей более низкой ценой и большими объемами предложений. При этом казахстанская пшеница в основном отправлялась на экспорт. В стране сложился баланс спроса и предложения, при котором цены на пшеницу, а также муку, макароны, хлеб, мучные кондитерские изделия, яйцо, мясо птицы и другую продукцию были стабильны в период с октября прошлого года по начало марта нынешнего года", - заявили в союзе.

После российского запрета повысился спрос на пшеницу как со стороны внутреннего рынка, так и импортеров казахстанского зерна и муки в странах Центральной Азии. Эти факторы, а также рост мировых цен и валютного курса привели к резкому повышению цен на пшеницу в Казахстане. В результате для стабилизации цен и сохранения наличия зерна правительство Казахстана с 18 апреля ограничило экспорт пшеницы и муки в 1 млн тонн и 300 тыс. тонн соответственно на срок до 15 июня 2022 года.

По данным Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (ведомство Россельхознадзора), на которые ссылается Зерновой союз, с 1 июля 2021 года по 1 марта 2022 года экспорт пшеницы из РФ в Казахстан составил 2,4 млн тонн. Таким образом, средний объем импорта Казахстаном российской пшеницы составил 300 тыс. тонн в месяц, отмечает союз.

Однако, как сообщали ранее эксперты российского зернового рынка, на этом направлении велика доля "серого" экспорта.