Россия предложила ограничить экспорт зерна всем странам ЕАЭС

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия, несмотря на ожидаемый в 2022 году рекордный урожай пшеницы, опасается его реэкспорта и хочет, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на вывоз зерна.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, на заседании ЕЭК 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны. По их словам, Минсельхоз считает меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.

В Минсельхозе и ЕЭК на запросы издания не ответили.

Весной 2022 года на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего Россию в дискриминации. В ответ он также ввел квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников "Коммерсанта", на совещании в ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.

По словам собеседника издания, сибирская пшеница сегодня торгуется в среднем по 18 тысяч рублей за тонну с НДС, что примерно на 5 тысяч рублей дешевле казахстанской.

Члены ЕАЭС еще в августе 2021 года планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров. Но идея так и не была реализована.

Полностью экспорт пшеницы запретила Белоруссия. Армения и Киргизия готовят решения о пошлинах и квотах, знает источник газеты. Казахстан же против пошлин, так как они могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства, добавляет собеседник издания.

В профильных министерствах Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении не ответили на запрос газеты.

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что "с абстрактной точки зрения" регулирование экспорта зерновых по внешнему контуру ЕАЭС - правильная мера. Но с внедрением подхода могут быть проблемы из-за несогласия отдельных стран, подчеркивает эксперт. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что против выступит только Казахстан.

Источник издания уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить идентичные меры спровоцирует Минсельхоз продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС.

В России со 2 июня 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна также ограничен квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы.

Как заявили "Интерфаксу" в ЕЭК 18 мая, ограничения, которые страны ЕАЭС вводят в последнее время в торговле, являются вынужденной мерой. Но, несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, ЕЭК продолжает работу по беспрепятственному функционированию внутреннего рынка Союза.

"В этих непростых условиях одной из важнейших задач становится поиск консенсуса и достижение оптимального баланса между задачами, стоящими в рамках ЕАЭС, и национальным суверенитетом стран Союза для решения вопросов экономической, продовольственной, гуманитарной безопасности как в национальной, так и в интеграционной плоскостях", - отмечали в комиссии.