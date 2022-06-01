В новый пакет американской помощи Украине на $700 млн войдут РСЗО

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - США направят Украине ракетные системы дальнего радиуса действия в рамках пакета помощи в области безопасности стоимостью $700 млн, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Согласно им, новый пакет помощи Украине будет включать в себя высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасы, которые позволят украинцам более точно поражать цели с большего расстояния внутри Украины.

Чиновник заявил, что HIMARS будут оснащены боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты примерно на 80 км.

Кроме того, новый пакет помощи в области безопасности, о котором будет официально объявлено в среду, также будет включать радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты Javelin, бронебойное оружие, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактические транспортные средства и запасные части.

Чиновник отметил, что отправляемые США системы будут использоваться для отражения российских систем, но не будут использоваться на территории России. По словам представителя администрации, Украина пообещала не использовать отправляемые США системы для проведения атак внутри России.

При этом он подчеркнул, что по мере развития конфликта США будут "продолжать адаптировать" свою помощь к самым насущным потребностям Украины.

Комментарий анонимного чиновника американской администрации появился на фоне публикации статьи президента США Джо Байдена в газете The New York Times, в которой он разъясняет, "что Америка будет и не будет делать на Украине". Там он сообщает, что США решили поставить Киеву "более совершенные ракетные системы и боеприпасы", и отмечает, что Вашингтон "не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за ее пределами".