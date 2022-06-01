Кремль не верит словам Зеленского об отсутствии планов использовать РСЗО для атак на РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Кремль не доверяет заверениям Киева о том, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS в случае их поставок Украине не будут использоваться для атак на территорию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, доверяет ли Кремль словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается предпринимать атаки на территорию Россию в случае получения от США реактивных систем залпового огня.

По его словам, весь ход событий это подтверждает, начиная с главного предвыборного обещания Зеленского раз и навсегда покончить войной на юго-востоке Украины, которое сдержано не было.

"И Минские договоренности не были выполнены, они канули в Лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет", - сказал Песков.

На вопрос, есть ли риски применения РСЗО Украиной в отношении России, он ответил: "Наши компетентные ведомства - и министерство обороны, и пограничники видят все риски, системно их оценивают и принимают соответствующие меры".

"Подливают масла в огонь"

Песков также отметил, что возможные поставки американских РСЗО Киеву не будут способствовать возобновлению мирных переговоров, а, напротив, послужат росту напряженность.

"Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масла в огонь. США придерживаются линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, Москва относится к планам США негативно

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам во вторник, что США планируют поставить Киеву в рамках нового пакета военной помощи реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

На вопрос, каким будет ответ Москвы, если Киев применит эти ракетные системы по российской территории, Песков сказал: "Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях".