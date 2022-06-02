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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Системные операторы Балтии уменьшат зависимость от российских резервов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Системные операторы балтийских стран - Elering, AST и Litgrid - сообща решили повысить эффективность мер по балансированию энергосистем трех государств и избегать дисбаланса в отношении энергосистемы России, сообщил Elering.

По данным Elering, предпринятые с начала июня меры уменьшают зависимость энергосистем стран Балтии от находящихся в России быстрых резервов управления частотой. Поскольку системные операторы стран Балтии не будут использовать российские резервы для балансирования системы, отпадет и необходимость платить за них России.

Балтийские системные операторы договорились в дальнейшем балансировать свои энергосистемы таким образом, чтобы поддерживать их в равновесии по отношению к энергосистеме России. Для управления балансом энергосистем операторы стран Балтии теперь будут использовать только резервы на территории стран ЕС, в первую очередь предлагаемые участниками рынка в странах Балтии и Северной Европы.

До настоящего времени для балансирования энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы операторы пользовались услугами российского холдинга "Интер РАО".

Ранее "Интер РАО" столкнулась с проблемами в работе в странах Балтии на фоне волны западных санкций против России.

С советских времен энергосистемы стран Балтии действовали в так называемом энергокольце БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), в которой первичное управление частотой обеспечивает российский оператор передающей сети. Эстония, Латвия и Литва неоднократно заявляли о планах выйти из БРЭЛЛ.

Балтия Евросоюз Elering AST Litgrid Интер РАО БРЭЛЛ
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