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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Структура Интер РАО прекратит поставки электроэнергии в Финляндию из-за проблем с оплатой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - RAO Nordic Oy (европейская структура ПАО "Интер РАО" заявила о приостановке поставок электроэнергии из России в Финляндию.

RAO Nordic Oy сообщила, что объемы электроэнергии, проданные на бирже Nord Pool с 6 мая, так и не были оплачены, в связи с чем компания из-за отсутствия денежных средств не может оплатить импорт электроэнергии из России.

"Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится, и торговля электроэнергией с Россией возобновится", - говорится в сообщении RAO Nordic Oy.

В апреле финская электросетевая компания Fingrid сообщала, что ограничит пропускную способность в трансграничных соединениях с Россией, в результате чего импортная мощность снизится с 1300 МВт до 900 МВт.

"Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке", - говорилось в сообщении Fingrid.

Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ является ПАО "Интер РАО". Финляндия является для компании основным экспортным рынком. В 2021 г. в эту страну было поставлено 8,2 млрд кВт.ч электроэнергии из общего экспорта в 21,77 млрд кВт.ч.

RAO Nordic Oy Интер РАО
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