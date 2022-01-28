ФАС не согласилась с критикой бизнеса по поводу идеи о торговле лесом на бирже

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рассчитывает, что привлечение к торговле древесиной на бирже частных компаний будет способствовать формированию репрезентативных рыночных индикаторов, снизит риск демпинга при экспорте лесоматериалов и увеличит поступления в бюджет. В ведомстве не разделяют опасения компаний лесопромышленного комплекса, что обязанность реализовывать часть объемов на бирже, в частности, при реализации приоритетных инвестиционных проектов (ПИП), будет препятствовать инвестициям.

"По мнению ФАС, необходимо применение всеми службами рыночных и репрезентативных индикаторов. Это окажет положительное влияние на бюджет страны и снизит возможность продавать за границу товар по низкой цене", - заявили в пресс-службе ФАС "Интерфаксу", комментируя проект "дорожной карты" развития биржевой торговли до 2025 года в части мер, касающихся лесного комплекса.

"Биржевая торговля является одним из механизмов реализации древесины и не приведет к ухудшению ситуации с инвестиционными проектами", - полагают в антимонопольной службе.

"Дорожная карта" развития биржевой торговли предполагает, что инвесторы, реализующие ПИП в области освоения лесов, должны будут в течение срока реализации проекта продавать часть производимой лесопродукции на биржевых торгах. Доля продажи на бирже, как ожидается, будет включена в критерии оценки проектов. Такие изменения в нормативную базу должны быть подготовлены в III квартале этого года. Через год, в III квартале 2023 г., ФАС планирует аналогичные поправки в отношении древесины, заготовленной на арендованных по результатам конкурса или аукциона государственных и муниципальных участках.

Еще один комплекс мер затрагивает экспорт: ведомство предлагает к III кварталу 2022 г. - 2023 г. утвердить перечень лесоматериалов, относящихся к кодам 4403 (необработанные лесоматериалы), 4404 (бревна и щепа) и 4407 (пиломатериалы) ТН ВЭД, и подлежащих реализации на экспорт через биржу.

Критика со стороны лесопромышленников

Предложения ФАС вызвали критику со стороны лесопромышленников. По мнению вице-президента по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николая Иванова, привязка ПИП к биржевой торговле "буквально "добьет" инвестиционную деятельность в области освоения лесов", так как биржа никак не сможет гарантировать, что инвестор выполнит обязательства.

"Проект может быть сорван не по вине инвестора и теряется весь смысл механизма ПИПов", - считает топ-менеджер. Такие же риски возникают и при выполнении обязательств, которые берет на себя арендатор лесного участка по итогам аукциона.

"Если говорить об экспорте круглых лесоматериалов, то он сейчас практически запрещен. Продукция же глубокой переработки еще в меньшей степени является биржевым товаром", - объяснил Иванов, почему считает организацию экспорта лесоматериалов через биржу "маловероятным событием".

Еще одна проблема – неоднородность продукции ЛПК.

"Очевидно, что заготавливаемая на выделенных в рамках ПИП лесных участках древесина по своему качеству не однородна, и ее сложно калибровать, чтобы она стала по-настоящему биржевым товаром, который предполагает единое стандартное качество", - комментировал директор по взаимодействию с государственными органами компании "Свеза" Борис Френкель. С необходимостью стандартизации согласны и в ФАС. "На биржевых торгах реализуется товар в соответствии со спецификацией, которая отвечает требованиям законодательства и ГОСТ. Смешение сорта недопустимо на биржевых торгах", - заявили в ведомстве.

В настоящее время обязанность продавать древесину только на организованных биржевых торгах введена только в отношении государственных или муниципальных подведомственных учреждений (бывшие лесхозы). Эта норма начала действовать с 1 января 2022 года и не затрагивает продажи древесины населению, а также не относится к частным компаниям.

Вместе с тем, как напомнили в ФАС, коммерческие предприятия лесной отрасли обязаны регистрировать внебиржевые сделки и штрафы за невыполнение этого требования от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

По мнению Иванова из Segezha, у властей есть возможность для расширения биржевой торговли в ЛПК и без участия частных инвесторов.

"Есть еще древесина, принадлежащая государству и реализуемая им же, заготавливаемая при строительстве линейных объектов, разработке и добыче полезных ископаемых, строительстве гидротехнических сооружений. Это суммарно десятки миллионов кубометров в год. Поле деятельности для биржи есть, нужно доказать возможность и эффективность обслуживания данных товарных потоков, после чего бизнес присоединится к работе биржи добровольно – в тех объемах, которые вытекают из логики построения экономики предприятия", - полагает он.