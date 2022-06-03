Производство Украиной сахара в этом сельхозгоду превысило внутренний спрос

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Украина в 2021/2022 сельхозгоду (сентябрь-август) произвела 1,4 млн тонн сахара, что полностью перекрывает внутренний спрос в объеме 1,2 млн тонн. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

"В этом сельхозгоду произведено 1,4 млн тонн сахара, что на 44% превышает показатель предыдущего года. Выработанного сахара хватит, чтобы спокойно и даже с запасом перекрыть годовую потребность Украины в сахаре. А с учетом того фактора, что часть населения Украины временно выехала за границу и фонд потребления также уменьшился, соответственно, переходный остаток увеличивается", - уточняет УКАБ.

В ассоциации напомнили, что в ходе посевной кампании на Украине по состоянию на 2 июня сахарной свеклой уже засеяно 181 тыс. га, что составляет 80% от посевных площадей предыдущего года. Кроме того, уже через четыре месяца начнется новый сезон сахароварения.

По данным УКАБ, на Украине наблюдается ажиотажный спрос на базовые продукты питания.

Как сообщалось, ряд стран запретил экспорт сахара для обеспечения собственных потребностей. В мае 2022 года ограничения на его вывоз ввели Индия, Казахстан и Киргизия, в апреле – Белоруссия, в марте – РФ. Украина в марте также ввела нулевые квоты на экспорт этого продукта.