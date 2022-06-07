Путин предупредил о рисках спада производства в черной металлургии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ряд отраслей, в том числе черная металлургия, "сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе", заявил на совещании по экономике президент Владимир Путин.

"Мы уже провели ряд отраслевых совещаний, как вы знаете, где вместе с представителями бизнеса и профильных ведомств обозначили приоритетные задачи и наши дальнейшие действия, договорились о конкретных мерах поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях", - сказал он.

Минпромторг и Минфин до конца июня детально проанализируют уровень финансовой стабильности российских металлургов для принятия решений по дополнительным мерам поддержки, в том числе отмены акциза на сталь, заявил затем журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Мы договорились, что до конца месяца проведем детальный мониторинг, в том числе по движению денежных средств самих предприятий, чтобы понять, насколько это (отмена акциза - ИФ) срочная мера для принятия оперативного решения".

По его словам, основной акцент в дискуссии с Минфином направлен на "обеспечение эффективности экспорта металлургической продукции". Минпромторг пока не видит необходимости в принятии срочного решения по отмене акциза на сталь.

"Могу подтвердить, что за первые четыре месяца финансовый результат по предприятиям металлургии неплохой по сравнению с 2021 годом, поэтому срочно, наверное, принимать скоропалительных решений (по отмене акциза на сталь - ИФ) не требуется, - сказал Мантуров. - Но, как я подтверждаю, мы с Минфином уже начали диалог, потому что мы видим, что последние полторы недели тенденция негативная, в первую очередь из-за курса рубля".

Отвечая на вопрос о возможности отмены повышенного НДПИ на железную руду и уголь, министр сказал: "Посмотрим, как будет все складываться, но ещн раз, сегодня основной фактор - это курс рубля".

В конце мая в Минпромторге заявили "Интерфаксу", что вопрос отмены акциза на сталь требует повторного обсуждения в текущих условиях снижения рентабельности металлургов.

"Этот механизм задумывался и работает в случае "избыточной рентабельности" предприятий, однако мы видим, что на текущий момент у металлургических заводов начинает снижаться рентабельность, а значит, и их прибыль. Если в первые месяцы года этого заметно не было, то в мае эта тенденция стала очевидной", - заявили в ведомстве.

В прошлом месяце ассоциация "Русская сталь", представляющая интересы крупнейших российских металлургов, разослала в профильные ведомства письма с просьбой "скорейшего принятия решений" об освобождении от уплаты акциза на жидкую сталь, возвращении к действовавшему до конца прошлого года порядку исчисления налога на добычу полезных ископаемых на коксующийся уголь и железную руду, рассказывали "Интерфаксу" источники в металлургической отрасли.

Акциз на сталь вступил в силу с 1 января, придя на смену действовавшим с августа по конец декабря 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга России. По данным Федеральной антимонопольной службы, в январе для расчета акциза среднемесячная экспортная цена сляба FOB Черное море составляла $622/тонна, а в феврале -$707,75/тонна, марте - $848, апреле - $740,25. По словам одного из собеседников агентства, согласно законодательству, платежи акциза производятся раз в квартал, сразу за три месяца.

Минпромторг в марте предлагал Минфину и Минэкономразвития внести правки в Налоговый кодекс, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь.

С января этого года вступил в силу также повышенный НДПИ для металлургов: ставка для железной руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines), для коксующегося угля - на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal.