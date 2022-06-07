Набсовет Сбербанка может покинуть зампред совета Белла Златкис

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин может заменить зампреда Беллу Златкис в наблюдательном совете кредитной организации, следует из материалов к годовому собранию акционеров банка.

Златкис работает в Сбербанке 18 лет. В мае 2022 года она вместе с еще семью топ-менеджерами Сбербанка была включена в SDN List США. Ведяхин подпал под санкции США еще раньше, в феврале.

В набсовет Сбербанка также могут войти декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова и профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина.

Они могут сменить трех независимых членов набсовета Сбербанка, покинувших его вскоре после начала военной операции России на Украине: экс-премьера Финляндии, старшего советника East Office of Finnish Industries Эско Ахо, независимого консультанта по инвестициям Надю Уэллс, бывшего партнера Capital Group, эксперта по инвестициям и устойчивому развитию (ESG) Натали Брагински-Мунье.

Кроме того, как и предполагалось, бывший первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов может сменить в набсовете Сбербанка экс-главу ЦБ Сергея Игнатьева, недавно покинувшего Банк России в связи с выходом на пенсию.

Остальные 9 членов набсовета Сбербанка могут быть переизбраны. Это министр финансов Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Максим Орешкин, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, глава Сбербанка Герман Греф.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 29 июня 2022 года, реестр для участия в собрании закрылся 6 июня.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.

Златкис в мае досрочно покинула набсовет "Мосбиржи".