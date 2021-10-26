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Депутаты приняли продление "дачной амнистии" в первом чтении

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года и о расширении этой программы.

Инициатива (1243284-7) была внесена в Госдуму в конце августа этого года сенатором, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и председателем комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Амнистия предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках. Кроме того, авторы нового документа предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач по законопроекту смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

По принятому в прошлом году закону "дачная амнистия" действует до 1 марта 2026 года. С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей.

Между тем, Крашенинников ранее сообщил, что вместе с правительством обсуждается вопрос об установлении "дачной амнистии" бессрочно - чтобы упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и "дачную" недвижимость в дальнейшем действовал постоянно, отметили в комитете. Ранее в Росреестре уже заявляли, что инициатива о бессрочной "дачной амнистии" находится в стадии согласования.

Госдума

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