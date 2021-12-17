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Госдума продлила "дачную амнистию" до 2031 года

Госдума продлила "дачную амнистию" до 2031 года
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Государственная Дума в пятницу приняла в третьем, окончательном, чтении закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года и о расширении этой программы.

Инициатива была внесена в Госдуму сенатором, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и председателем комитета палаты по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Амнистия предоставляет возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках. Кроме того, авторы предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности.

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В результате владельцы дач по закону смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству. При этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

По принятому в прошлом году закону "дачная амнистия" действует до 1 марта 2026 года. С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей.

Между тем, Крашенинников ранее сообщил, что вместе с правительством обсуждается вопрос об установлении "дачной амнистии" бессрочно - чтобы упрощенный порядок оформления прав граждан на жилую и "дачную" недвижимость в дальнейшем действовал постоянно.

"На особо охраняемые территории "дачная амнистия" распространяться не будет, мы убрали это из закона", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что "правительство боится, что в этих охраняемых зонах мы не сможем обеспечить порядок".

"Я так не считаю, я считаю, что если мы предоставили гражданам соответствующие объекты в пользование, то режим должен быть одинаковый, но в данном случае мы согласились с мнением правительства и получается так, что здесь некоторые фракции - КПРФ и "Справедливая Россия" - вместе с правительством убедили нас, что пока это ещё рано делать", - сказал глава комитета.

Госдума

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