В Думу внесен проект о продлении "дачной амнистии" для имущества общего пользования

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который продлит до 2031 года действие "дачной амнистии" для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В текущей редакции закона ее действие прекращается с 1 января 2024 года, отметил Турчак в понедельник в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке. Достаточно лишь правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана.

"Если такой порядок отменить, то зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд, поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения, как того требует градостроительное законодательство", - отметил политик.

Ранее до 1 марта 2031 года была продлена "дачная амнистия" на жилые и садовые дома, напомнил Турчак.