Режим экономии ресурса иностранных турбин в РФ может продлиться до двух лет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Экономный" режим использования ресурса иностранных газовых турбин в России может продлиться до двух лет, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ.

"На отдельном контроле находится эксплуатация газовых турбин иностранного производства, по которым есть проблемы с сервисным обслуживанием", - рассказал министр. Он напомнил о разработке отечественных газовых турбин. До момента, когда они будут внедрены, предлагается экономия ресурса действующих иностранных турбин "с использованием механизма снижения времени их работы в рамках диспетчерских и рыночных процедур".

"Данный механизм планируется ввести на срок до двух лет, с возможным снижением для объектов генерации оплаты мощности до 10%", - сказал министр.

Как ранее сообщало Минэнерго, в России газотурбинные установки (ГТУ) составляют порядка 8% (22 ГВт), большая часть из которых (13 ГВт) "не выработали и половину нормативного ресурса", поэтому ведомство не считает актуальным вопрос о необходимости их замены на ближайшие годы.

О желании генкомпаний "не вовлекать излишне в процесс производства" энергоблоки на иностранном оборудовании ранее сообщал первый замглавы ГЭХ Павел Шацкий. По его словам, в I ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) доля таких ПГУ составляет порядка 14%, но в некоторых регионах доходит до 40%. "Потому что все они находятся в разной стадии готовности к проведению очередного сервиса. А без сервиса, к сожалению, такого типа оборудование не может работать дальше. Наша задача - выйти на сервис по тому оборудованию, где мы готовы, скомплектованы", - пояснял Шацкий, отмечая, что нужно обеспечить гибкость в вопросе "наработки оставшегося моточаса на этих турбинах". "Летом мы готовы экономить моточасы и комплектоваться для предстоящего сервиса. Главное - пройти как можно больше зим", - говорил он.

Инвесторы сектора уже столкнулись с угрозой лишения оборудования: о приостановке работы над новыми проектами в РФ заявили ключевые иностранные игроки на российском рынке энергооборудования - Siemens, Siemens Gamesa, Vestas, GE.

Минпромторг РФ ранее сообщал, что уровень отечественных производителей турбин, котлов и электромашин позволяет "производить на территории страны практически всю линейку для энергетики". В частности, в ведомстве ожидают, что до конца 2024 года в России должны заработать инновационные газовые турбины ГТЭ-65, ГТЭ-170 (проекты "Силовых машин") и ГТД-110М (ее производит ОДК).