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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:59

Kinross отразил $671 млн убытка от обесценения российских активов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Производство канадского золотодобытчика Kinross Gold в России в I квартале 2022 года снизилось на 22% в годовом исчислении, до 96 тысяч унций золотого эквивалента, сообщила компания.

Продажи российского подразделения компании упали на 30%, до 85,937 унций золотого эквивалента. Себестоимость продаж выросла на 24%, до $ 761 на унцию эквивалента.

В начале апреля стало известно, что Kinross продает свои российские активы компании Highland Gold Владислава Свиблова за $680 млн.

Как говорится в материалах Kinross, чистый убыток компании от деятельности в России составил в I квартале $606,1 млн, включая убыток от обесценения в размере $671 млн, связанный с переоценкой российских активов по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.

Kinross также перестал учитывать российские активы в общем производстве группы. Производство Kinross без учета России по итогам квартала сократилось на 6%, до 410 тысяч унций золотого эквивалента. Продажи компании упали на 5%, до 406 тысяч унций эквивалента. Квартальная выручка группы осталась на уровне $768 млн, операционная прибыль упала на 29%, до $102,5 млн.

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США.

Kinross Gold Канада США Владислав Свиблов
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