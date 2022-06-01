"СПБ биржа" возобновит утренние торги в ближайшие месяцы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" может возобновить утренние торги в ближайшие месяц-два, сообщил гендиректор Роман Горюнов.

"В целом мы стараемся уже в ближайшее время продолжить возвращение к стандартному графику торгов. Наверно, запуск торгов Гонконга ("СПБ биржа" собирается вскоре запустить торги инструментами, обращающимися на Гонконгской бирже - ИФ) точно нас побудит начать торговать утром, потому что с Гонконгом торговать вечером и не торговать утром - это немного странно", - сказал в стриме на YouTube-канале главного редактора smart-lab.ru Тимофея Мартынова в среду.

Время торгов было сокращено в период высокой волатильности на российском рынке, когда был нарушен баланс спроса и предложения - было большое количество продавцов и мало покупателей, в этой ситуации локальное ценообразование не могло быть эффективным и могло привести к потерям участников рынка. Цены утром были бы нерелевантны, потому что большинство людей продают, а не покупают.

Когда открывается международный рынок, он эту диспропорцию спроса и предложения нивелирует, когда же международной ликвидности нет, это может привести к искажению цен, и поэтому было решено таким образом защитить инвесторов от возможных неадекватных цен.

"Сейчас прошло время, и мы видим, что уже баланс спроса-предложения выравнивается, и в целом, наверно, уже можно постепенно переходить к стандартному времени торгов", - сказал Горюнов.

На уточняющий вопрос ведущего, о возможном сроке начала утренних торгов он ответил: "Я думаю, что месяц-два - правильный срок".

Он также сообщил, что в ближайшее время биржа опубликует финансовую информацию по первому кварталу.

"Мы первый раз после проведения размещения (IPO было проведено в ноябре 2021 года - ИФ) стали делать квартальную отчетность, так что в ближайшие дни мы раскроем эту информацию" - сообщил гендиректор биржи.

По его словам, в связи с последними событиями биржа по понятным причинам пересматривает систему раскрытия информации, в ближайшее время она трансформируется и станет регулярной.

Пообещал он также, что будет раскрыта информация по оборотам биржи в апреле (она не была опубликована в мае), когда обороты упали. "Сравнивать нахождение в другом мире, наверно, уже сложно - естественно, они существенно ниже, чем в прошлом году. Чуть меньше чем 2/3 падение", - сказал Горюнов.