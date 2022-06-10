Годовая инфляция в Белоруссии ускорилась до 17%, месячная замедлилась до 0,7%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В мае годовая инфляция в Белоруссии (относительно аналогичного месяца 2021 года) ускорилась до 17% против 16,8% в апреле, 15,9% в марте и 10% в феврале, сообщил Национальный статистический комитет Белстат.

Месячная инфляция в мае замедлилась до 0,7% против 1,6% в апреле и мартовского скачка в 6,1% на фоне девальвации нацвалюты.

С начала 2022 года потребительские цены в стране выросли на 11,9%.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в мае ускорилась и составила 1,4% по сравнению с апрелем (в апреле рост на 1,3%). С начала года базовая инфляция равнялась 12,2%, даже превысив "полную" инфляцию.

Цены на продовольственные товары за январь-май возросли на 12,9% (в мае - на 1%), непродовольственные - на 14% (1%). Услуги подорожали на 7,3% (снижение на 0,2%).

В 2021 году в Белоруссии сложился самый высокий уровень инфляции за последние пять лет - 9,97%. Ее резкий рост начался в 2020 году, когда потребительские цены выросли на 7,4%. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7%.

На 2022 год белорусские власти ставили цель замедления инфляции до 6%. С середины прошлого года в Белоруссии сохраняется система жесткого госрегулирования цен на основные продовольственные и непродовольственные товары.