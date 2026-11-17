Brent подешевела до $91,69 за баррель

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются утром во вторник после резкого снижения днем ранее.

К 8:03 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (0,81%) до $91,69 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $3,4 (3,6%), до $92,44 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,74 (0,86%), до $84,98 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,84 (3,28%), до $85,72 за баррель.

Давление на котировки оказали опасения излишка предложения топлива на мировом рынке. Международное энергетическое агентство 13 ноября спрогнозировало, что поставки нефти с Ближнего Востока будут восстанавливаться быстрее, чем мировой спрос, и мир столкнется с избытком топлива уже в четвертом квартале 2026 года.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют "существенный избыток предложения" на нефтяном рынке в следующем году. Предложение нефти в 2027 году, по оценкам экспертов, превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки (б/с) даже с учетом того, что рынок может недополучить порядка 1 млн б/с из-за перебоев в поставках.

"На нефтяном рынке наблюдается рекалибровка в сторону снижения котировок, поскольку инвесторы начинают осознавать, что предложение наконец-то сравнялось со спросом и теперь может превысить его. Такое изменение баланса спроса и предложения является основным фактором, влияющим на цены сегодня", - сказал главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Запасы нефти в Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) на прошлой неделе упали до 276,4 млн баррелей, что является самым низким уровнем с августа 1982 года.