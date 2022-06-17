Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства США Том Вилсэк заявил в штаб-квартире ООН, что экспорт украинского зерна по Черному морю остается наиболее предпочтительной и эффективной опцией, однако строительство временных зернохранилищ на границе с Украиной - тоже имеющий право на существование вариант.

"Мы хотели бы, чтобы порты были открыты, поскольку это самый эффективный способ транспортировки украинского зерна, но такой экспорт все равно займет какое-то время, даже если порт удастся открыть. Так что все равно нужно иметь место, где можно было бы хранить зерно", - приводят западные СМИ слова Вилсэка.

По его словам, дополнительные зернохранилища близ Украины также необходимы для того, чтобы иметь возможность хранить ближайший урожай украинского зерна.

Вилсэк также призвал Россию "серьезно отнестись к переговорам под эгидой ООН по вопросам продовольствия".

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании СБ ООН заявил, что продовольственный и энергетический кризис спровоцировали допущенные макроэкономические ошибки Запада, непродуманная энергетическая и финансовая политика вместе с санкционной политикой западных стран.

"А теперь пытается в этом обвинить и Россию. Предъявляет ей голословные претензии по поводу уничтожения элеваторов, блокировки экспорта зерна (...) При этом умалчивая о тех запретительных мерах в отношении страхования, финансирования и перевозок, которые вели США и Евросоюз, а также закрывая глаза на то, что Киев заминировал акваторию в Черном море", - заявил он.

15 июня президент США Джо Байден заявил, что США намерены строить зернохранилища в Польше на границе с Украиной, чтобы облегчить вывоз украинского зерна в Европу по железной дороге.

Байден отметил, что этот план в случае реализации позволит вывозить зерно из Украины в Европу, а оттуда - в другие части света. Он сообщил, что в настоящее время "плотно работает с европейскими партнерами для высвобождения 20 млн тонн пшеницы из Украины на мировые рынки".

Президент США признал также, что этот план "потребует времени" на реализацию.

Ранее также сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашения по экспорту продуктов питания с Украины и из России на мировые рынки.