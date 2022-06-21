Путин поддержал Набиуллину, выступившую против досрочного раскрытия эскроу-счетов

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не поддерживает изменение механизма раскрытия эскроу-счетов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая во вторник на Госсовете, предложил ускорить раскрытие эскроу-счетов и передавать деньги дольщиков застройщикам с момента получения итогового заключения органов госстройнадзора, а не со дня выдачи разрешения на ввод.

По его данным, на эскроу-счетах собрано уже порядка 4 трлн рублей, из них прокредитовано непосредственно застройщиками 3,2 трлн рублей. "С учетом накопленного опыта считаем, что совместно с Банком России нам необходимо отработать механизм и условия... частичного раскрытия без риска для завершения строительства объектов", - сказал Хуснуллин.

"Марат Шакирзянович предложил изменить механизм раскрытия эскроу-счетов. Мы не можем это поддержать. Напомню, что такое эскроу-счета - это те счета, где наши граждане хранят деньги до получения квартир, а для строителей - это гарантированный спрос, обеспеченный деньгами. Это основа механизма кредитования сейчас для того, чтобы не появлялись обманутые дольщики. Напомню, что это все-таки средства граждан, а не средства застройщиков: они должны получить либо квартиру, либо у них есть эти деньги", - заявила в свою очередь Набиуллина.

Президент, комментируя дискуссию между правительством и ЦБ, заявил, что смысл введения механизма эскроу-счетов заключался в том, чтобы гарантировать получение гражданами жилья, которое фактически проавансировано ими.

"В этом весь смысл был реформы, которую мы делали в этой области, она направлена на то, чтобы обеспечить людей и не позволить никому злоупотреблять их ресурсами, финансовыми средствами, поэтому я предлагаю прислушаться к тому, что было сказано председателем Центрального банка", - отметил Путин.

Набиуллина также прокомментировала предложение зафиксировать расходы на разные цели. "Мне кажется, было бы правильнее сделать это позже, когда будет понятна вся конструкция бюджета и все расходы для того, чтобы как раз сохранить макроэкономическую стабильность", - сказала она.

Глава ЦБ также не поддержала предложение фиксировать процентные ставки по кредитам. "Если такую систему создавать, то тогда, наверное, в качестве шутки скажу, нужно фиксировать и стоимость квартиры, квадратного метра, которые люди получают. На наш взгляд, такая фиксация просто приведет к снижению доступности кредитов, потому что если банки не смогут разные ставки предлагать более эффективным, менее эффективным застройщикам, более закредитованным или менее закредитованным гражданам, то они просто не будут давать кредиты тем застройщикам, которым сейчас дают чуть по более высокой ставке. Мы в итоге получим снижение доступности по кредитам", - указала Набиуллина.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.