ЦБ и АСВ обсуждают увеличение суммы страхового покрытия по эскроу-счетам

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обсуждают повышение суммы страхового возмещения по эскроу-счетам, действующего лимита в 10 млн рублей недостаточно в условиях возросших цен на жилье, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на вебинаре Fintrack.

"Мы понимаем, что 10 млн рублей, наверное, уже маловато. Мы сейчас обсуждаем с Агентством по страхованию вкладов увеличение суммы покрытия, потому что цены сильно выросли, планка в 10 млн была установлена несколько лет назад, и надо бы поднять. Сейчас уже под 10 млн, особенно в Москве, не так много можно купить на самом деле", - заявил Данилов.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки. Страховой лимит по таким счетам установлен в размере 10 млн рублей.