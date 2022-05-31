Правительство не поддержало инициативу по поэтапному раскрытию эскроу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Инициатива по поэтапному раскрытию эскроу счетов для застройщиков не поддерживается на уровне правительства РФ. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.

"К сожалению, эту инициативу (раскрытия эскроу счетов - ИФ) полностью не поддерживает ни один из банков, ни ЦБ, ни наши коллеги по правительству, обусловливая тем, что это может привести к появлению новых обманутых дольщиков", - отметил Стасишин.

Он добавил, что "не сильно разделяет это мнение при большом покрытии эскроу в районе 90%".

Замглавы Минстроя пояснил, что от скорости продаж зависит наполнение эскроу и банковская ставка проектного финансирования, поэтому более важным вопросом для правительства видится снижение ставки по ипотеке.

Как сообщалось, после начала военной спецоперации на территории Украины и введения западными странами санкций российские застройщики попросили правительство поэтапно раскрыть эскроу-счета по мере достижения определенной готовности объекта и обязать банки начислять проценты на остатки на таких счетах.

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев ранее заявлял, что ведомство выступает против раннего раскрытия эскроу-счетов, за исключением раскрытия на этапе, когда дом построен, но благоустройство прилежащей к нему территории еще не завершено.

"Вопрос обсуждается очень активно, постоянно проходят по этому поводу совещания. Понятно, что Минстрой это поддерживает. Мы, конечно, не поддерживаем по причине того, что считаем, что это будет в среднесрочном плане хуже для самих застройщиков, потому что кредиты станут дороже и доступность цен будет ниже. То есть сейчас банки спокойно предоставляют кредиты застройщику, невзирая на его кредитное качество по большому счету, понимая, что защищены через систему эскроу-счетов. Если на любом этапе до того, как дом достроен, счета раскрываются, то банк понимает, что он несет (пусть даже на финальном этапе), риск отсрочки. А банку не надо забирать дом, банку надо, чтобы это достроили всё. Поэтому в этой связи мы не поддерживаем", - говорил Моисеев.

Вместе с тем, он рассказал, что Минфин поддерживает раскрытие эскроу-счетов на этапе, когда дом построен и в нем можно жить, но благоустройство территории не сделано (к примеру, не построены детские площадки).

Представители ЦБ также выступали против раннего раскрытия счетов эскроу. ЦБ призвал "не ломать, что работает" в проектном финансировании.

"Нужно подходить аккуратно к изменению настроенных с 2018 года механизмов, которые доказали свою жизнеспособность. (...) Допустим, раннее раскрытие счетов эскроу повышает риски для людей и может привести к снижению темпов строительства в горизонте. Главное не спешить", - говорил в апреле директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.