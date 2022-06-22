Минфин поддержал законопроект о гарантировании сбережений граждан в НПФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на депутатский законопроект, который предполагает создание на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с 1 января 2023 года системы гарантирования пенсионных сбережений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению.

Документ (№130955-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в конце мая.

"Законопроект предусматривает создание системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению. Правительство РФ законопроект поддерживает", - говорится в проекте, с которым ознакомился "Интерфакс".

Как сообщалось, система будет построена по аналогии с механизмом, который используется сегодня в системах страхования банковских вкладов. Гарантийными случаями будут являться аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного) или банкротство НПФ.

На этапе накопления законопроект предусматривает, что участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы – 1,4 млн рублей. Аналогичный предельный размер возмещения предусмотрен в настоящее время системой страхования банковских вкладов граждан.

На этапе выплат законопроект предусматривает гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Гарантийное возмещение будет выплачиваться за счет фонда гарантирования НПО, администрируемого Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и формируемого из ежегодных гарантийных взносов НПФ. Размер гарантийного взноса каждого НПФ в фонд будет определяться как произведение дополнительного коэффициента НПФ, базовой ставки гарантийного взноса НПФ и расчетной базы, равной величине обязательств НПФ по договорам НПО, определенной по результатам ежегодного актуарного оценивания. Дополнительный коэффициент каждого НПФ будет определяться в диапазоне от 0,5 до 2 в зависимости от финансового положения НПФ в порядке, установленном в нормативном акте Банка России. Базовая ставка гарантийных взносов будет устанавливаться нормативным актом Банка России и по общему правилу не может превышать 0,1% от расчетной базы.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года.