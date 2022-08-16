Доходность НПФ вновь стала положительной на фоне роста рынка облигаций

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в первом полугодии 2022 года показали положительную средневзвешенную доходность по портфелям пенсионных накоплений и пенсионных резервов – 1,7% и 1,2% соответственно, следует из сообщения Банка России.

В первом квартале средневзвешенная доходность и накоплений, и резервов была отрицательная – минус 2,2% и минус 5,8%.

Выход в плюс, поясняет регулятор, связан "с возобновлением роста рынка облигаций (основного инструмента инвестирования пенсионных средств)". Называются также еще две причины – "получение купонного дохода по долговым ценным бумагам и продолжение действия эффекта от меры поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля 2022 года или на дату приобретения".

Всего положительную доходность за шесть месяцев показали 27 из 28 НПФ, работающих по обязательному пенсионному страхованию, и 35 из 38 фондов, предлагающих услуги по негосударственному пенсионному обеспечению.

Банк России ранее сообщил, что намерен расширить инвестиционные возможности НПФ, в частности, отменить часть требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей, а также создать для них специальные финансовые продукты – специальные длинные ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции, специальные долгосрочные банковские вклады, которые могут быть источником долгосрочных пассивов банков, специальные ПИФ, безотзывные сберегательные/депозитные сертификаты и цифровой рынок обращения этих инструментов. Для таких продуктов могут быть установлены единые требования (например, обеспечение безубыточности взносов на определенном горизонте, обеспечение возможности приобретения пенсионного аннуитета при наступлении пенсионного возраста и т.д.) и единые налоговые льготы.

ЦБ объяснил свою инициативу тем, что в условиях ограничения доступа к внешнему рынку капитала возрастает роль внутренних источников финансирования развития экономики, в частности, сбережений граждан. Потребность в долгосрочных сбережениях у граждан РФ уже сформировалась, но у финансовой системы нет широкого инструментария для них, который давал бы доходность и сохранность средств, защищал от инфляции. Регулятор отмечал низкую популярность продуктов добровольных пенсионных сбережений из-за отсутствия доверия к системе негосударственного пенсионного обеспечения и невысокой доходности вложений. Средняя доходность многих НПФ сопоставима или ниже доходности ОФЗ на среднесрочном и долгосрочном горизонте.