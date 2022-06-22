Глава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетам

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк объяснил введение комиссий по некоторым валютным счетам и SWIFT-переводам попыткой перестроить привычное поведение клиентов, предпочитающих хранить средства в долларах и евро, в условиях отсутствия надежных активов в этих валютах.

"Самое главное сейчас, что банки могут сделать для клиентов, побудить их задуматься об альтернативе долларовых накоплений и предоставить им эти альтернативы. Ограничения на валютные операции - комиссии и прочее - это не способ заработка, а это призыв клиентам срочно менять паттерны поведения", - написал председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк в колонке для "Ведомостей".

Тинькофф банк ранее заявил о введении с 23 июня комиссии по карточным счетам в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов должна была составить 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Комиссию банк планировал списывать ежедневно. Тогда же банк сообщил о закрытии существующих накопительных валютных счетов физлиц с 23 июня и переводе средств на текущие счета (по которым должна была взиматься комиссия).

Эти действия банка, а также технические и нормативные ограничения на снятие наличной валюты вызвали недовольство его клиентов.

Ряд других российских банков также заявили о планах ввести комиссии по валютным счетам физлиц. Подобная практика подверглась критике регулятора. ЦБ РФ назвал ее недопустимой, выпустил соответствующее информационное письмо.

Позднее Тинькофф банк отказался комиссии по валютным счетам в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках на сумму до $10 тыс. (размер комиссии для счетов свыше этой суммы с 23 июня составит 1% в месяц). При этом кредитная организация ухудшила условиях валютных SWIFT-переводов: повысила минимальную сумму одного перевода до $20 тыс., ввела комиссию за входящие переводы.

"Доллар перестал быть тихой гаванью"

"Многие годы россияне воспринимали доллар как один из самых надежных инструментов для сбережений. Сегодня ситуация изменилась: доллар перестал быть тихой гаванью и стремительно превращается в источник риска для вкладчика, но при этом доступных альтернатив накоплениям в валюте стало больше. В этих условиях банкам, которые оказались лишены надежных инструментов хранения или инвестирования доллара, и которые при этом несут ответственность перед клиентами - важно предупреждать клиентов о рисках "недружественных" валют и помочь найти лучшие с учетом сегодняшнего дня решения. Пусть даже вызывая огонь на себя - когда приходится принимать непопулярные и быстрые решения по валютным продуктам и SWIFT-переводам ради сохранения их работы в принципе", - заявил Близнюк.

Он отметил риски блокировки корсчетов российских банков западными странами, напомнив, что кредитные организации проводят долларовые платежи через корсчета в американских банках.

"Другая сторона проблемы: российские банки практически лишены возможности надежно инвестировать доллары своих клиентов", - подчеркнул глава Тинькофф банка. У российских банков, по его словам, всего три опции размещения пассивов в долларах: хранить их на корсчете в американском банке, на счете в российском "Национальном клиринговом центре" (НКЦ) или использовать для кредитования клиентов. Он отметил высокие риски первых двух вариантов.

Близнюк считает, что возможности для SWIFT-переводов в России существенно сузятся.

"В России уже осталось всего несколько российских банков, в котором клиенты могут проводить переводы в долларах. SWIFT-переводы проводятся с задействованием западной финансовой инфраструктуры, при этом западные банки-партнеры планомерно ужесточают проверки платежей россиян и драматически снижают доступные лимиты на число переводов. В итоге в ближайшие недели окно возможностей для SWIFT-переводов в России будет значительно сужаться. Банкам приходится также подстраиваться под эти правила и самим менять условия SWIFT-переводов, чтобы сохранить саму возможность осуществления таких переводов для клиентов. Это красочный пример того, что привычные россиянам доллары - это инструмент, стремительно теряющий сегодня важные признаки "платежного" средства", - заявил глава Тинькофф банка.