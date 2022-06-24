Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

"Тинькофф инвестиции" вводят комиссию по счетам в долларах, евро и фунтах в 1% в месяц

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Тинькофф инвестиции" с 4 июля вводят комиссию в размере 1% в месяц по счетам в долларах, евро и фунтах стерлингов при превышении на них суммы в 10 тысяч долларов, евро и фунтов стерлингов соответственно, говорится в сообщении брокера в его официальном Telegram-канале.

Плата будет взиматься ежедневно (в размере 0,033%). Комиссия не коснется ценных бумаг и других финансовых инструментов.

ЭкономикаТинькофф банк ухудшил условия SWIFT-переводовЧитать подробнее

Комиссия будет рассчитываться по каждой валюте отдельно. Например, если на брокерском счету 9 тыс. евро и $9 тыс., то плата взиматься не будет, пояснил брокер.

При этом все единицы каждой валюты на брокерских счетах, включая ИИС, будут суммированы. Например, если у клиента $5 тыс. на брокерском счету и $6 тыс. на ИИС, то ему придется заплатить комиссию.

По маржинальной торговле валютой плата также предусмотрена.

ЭкономикаГлава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетамГлава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетамЧитать подробнее

Валюта на счетах в "Тинькофф инвестициях" и Тинькофф банке суммироваться не будет.

"Это вынужденная мера, она обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка", - отмечает брокер.

Тинькофф банк с 23 июня стал взимать комиссию с карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках при их балансе свыше 10 тыс. у.е. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составляет 1% в месяц. Обслуживание счетов при балансе до 10 тыс. у.е. остается бесплатным.

"Тинькофф инвестиции" с 4 июля всего на четыре дня также временно отменят комиссию на продажу валюты и покупку драгоценных металлов.

Тинькофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд 22 июля проверит обоснованность заявления "дочки" Google в РФ о своем банкротстве

Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других финорганизаций через их сервисы

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

Минфин перечислил НРД еще один купон по евробондам в рублях по новой схеме выплат

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

Рынок акций РФ открылся ростом индексом МосБиржи и РТС на 0,1%

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

ВЭБ готов уступить роль владельца ФК ЦСКА, если появится качественный инвестор

Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%

Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%

Цена газа на июльской сессии на Петербургской бирже упала до минимума за год

PPF Group продала контроль в российских "дочках" за 26 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });