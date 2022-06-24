"Тинькофф инвестиции" вводят комиссию по счетам в долларах, евро и фунтах в 1% в месяц

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Тинькофф инвестиции" с 4 июля вводят комиссию в размере 1% в месяц по счетам в долларах, евро и фунтах стерлингов при превышении на них суммы в 10 тысяч долларов, евро и фунтов стерлингов соответственно, говорится в сообщении брокера в его официальном Telegram-канале.

Плата будет взиматься ежедневно (в размере 0,033%). Комиссия не коснется ценных бумаг и других финансовых инструментов.

Комиссия будет рассчитываться по каждой валюте отдельно. Например, если на брокерском счету 9 тыс. евро и $9 тыс., то плата взиматься не будет, пояснил брокер.

При этом все единицы каждой валюты на брокерских счетах, включая ИИС, будут суммированы. Например, если у клиента $5 тыс. на брокерском счету и $6 тыс. на ИИС, то ему придется заплатить комиссию.

По маржинальной торговле валютой плата также предусмотрена.

Валюта на счетах в "Тинькофф инвестициях" и Тинькофф банке суммироваться не будет.

"Это вынужденная мера, она обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф банка", - отмечает брокер.

Тинькофф банк с 23 июня стал взимать комиссию с карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках при их балансе свыше 10 тыс. у.е. Размер комиссии для счетов свыше этой суммы составляет 1% в месяц. Обслуживание счетов при балансе до 10 тыс. у.е. остается бесплатным.

"Тинькофф инвестиции" с 4 июля всего на четыре дня также временно отменят комиссию на продажу валюты и покупку драгоценных металлов.