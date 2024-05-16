"Открытие" выплатит ВТБ 14,1 млрд рублей дивидендов за I квартал

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" выплатит материнскому ВТБ дивиденды по итогам первого квартала 2024 года в размере 14,1 млрд рублей, следует из решения единственного акционера банка.

В конце 2023 года "Открытие" выплатило ВТБ дивиденды на общую сумму 112,4 млрд рублей из прибыли за 9 месяцев 2023 года и прибыли прошлых лет.

ВТБ приобрел "Открытие" в декабре 2022 года у Банка России за 340 млрд рублей.

Изначально планировалось, что "Открытие" сдаст лицензию в 2024 году и запустит процесс добровольной ликвидации. Однако в феврале этого года стало известно, что ВТБ изменил стратегию интеграции "Открытия". Ожидается, что в январе 2025 года банк будет присоединен к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ).