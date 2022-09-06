Путин сообщил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Программа дальневосточной ипотеки будет продлена, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с президентом губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что эта программа пользуется популярностью, и обратился к главе государства с просьбой увеличить до 40 лет возраст молодых людей, которые могут воспользоваться этим инструментом.

Путин заметил: "Там и срок (действия программы - ИФ) продлеваем же".

Кожемяко в свою очередь сказал: "Срок продлеваем, но вот просят очень сильно, это массовые обращения, с тем чтобы продлили до 40 лет, и в силу того, что выросла стоимость, чтобы заем был не 6 млн, а 8,5".

Он попросил у президента поддержки в этих двух вопросах, Путин обещал их проработать.

Ранее во вторник министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов попросил президента продлить эту программу до 2030 года. Он обратил внимание на то, что действие программы заканчивается в 2024 году, а крупные застройщики только начали приходить на Дальний Восток. "Мы просили бы вас рассмотреть возможность продлить дальневосточную ипотеку до 2030 года", - сказал министр.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока проводится с декабря 2019 года. Она предполагает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам для молодых семей в ДФО для покупки жилья или строительства дома на участке, приобретенном по программе "Дальневосточный гектар".