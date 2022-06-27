Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Самарский губернатор попросил Лукашенко помочь в решении проблем "АвтоВАЗа"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече в Минске попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь в решении проблем АО "АвтоВАЗ", передает "БелТА".

Он отметил, что его регион и Белоруссия вышли на хороший темп прироста внешнеторгового оборота в первом квартале 2022 года, "но потом сказались сложности, которые возникли на "АвтоВАЗе"".

"Мы взяли спецификацию с "АвтоВАЗа", крупнейшего производителя автомобилей в нашей стране, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Белоруссии", - отметил губернатор.

Уже после переговоров с президентом Азаров сказал журналистам, что Лукашенко дал белорусским чиновникам указания расширить сотрудничество с "АвтоВАЗом" и повысить степень локализации производства автомобилей и в Белоруссии, и в России.

С середины 2021 года работу "АвтоВАЗа" тормозил дефицит полупроводников. После 24 февраля группа Renault передала контролирующую долю в "АвтоВАЗе" в пользу ФГУП "НАМИ", а ситуация с комплектующими резко усугубилась.

Сейчас "АвтоВАЗ" работает в четырехдневном режиме, четырехдневка должна сохраниться до 6 ноября. Завод компании в Тольятти находится в частичном простое: из трех линий единого автосборочного производства запущена лишь "нитка" по сборке упрощенных версий Lada Granta. В простое находятся две другие линии: В0, на которой выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero; и Niva, которую хотят запустить в июле за счет сборки Lada Niva Legend, и, на которой в августе планируется восстановить сборку Lada Niva Travel. Производство Vesta в Ижевске пока не перезапущено.

АвтоВАЗ Самарская область Белоруссия Дмитрий Азаров Александр Лукашенко Тольятти Ижевск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ отметили сокращение числа финопераций с недружественными странами на 80%

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Минфин опроверг наступление дефолта в России

Минфин опроверг наступление дефолта в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

В Кремле не согласились с утверждениями о дефолте в России

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

Российская нефть - храним или хороним. Обзор

В Узбекистане допустили отказ от экспорта газа к 2025-2026гг

В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

На развитие авиатранспорта до 2030 года направят более 770 млрд рублей

Переработчики пластмасс призвали вернуть импортные пошлины на изделия из пластика

Переработчики пластмасс призвали вернуть импортные пошлины на изделия из пластика

Владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов продал автоконцерн

Владелец "Соллерс Авто" Вадим Швецов продал автоконцерн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });