Самарский губернатор попросил Лукашенко помочь в решении проблем "АвтоВАЗа"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече в Минске попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь в решении проблем АО "АвтоВАЗ", передает "БелТА".

Он отметил, что его регион и Белоруссия вышли на хороший темп прироста внешнеторгового оборота в первом квартале 2022 года, "но потом сказались сложности, которые возникли на "АвтоВАЗе"".

"Мы взяли спецификацию с "АвтоВАЗа", крупнейшего производителя автомобилей в нашей стране, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Белоруссии", - отметил губернатор.

Уже после переговоров с президентом Азаров сказал журналистам, что Лукашенко дал белорусским чиновникам указания расширить сотрудничество с "АвтоВАЗом" и повысить степень локализации производства автомобилей и в Белоруссии, и в России.

С середины 2021 года работу "АвтоВАЗа" тормозил дефицит полупроводников. После 24 февраля группа Renault передала контролирующую долю в "АвтоВАЗе" в пользу ФГУП "НАМИ", а ситуация с комплектующими резко усугубилась.

Сейчас "АвтоВАЗ" работает в четырехдневном режиме, четырехдневка должна сохраниться до 6 ноября. Завод компании в Тольятти находится в частичном простое: из трех линий единого автосборочного производства запущена лишь "нитка" по сборке упрощенных версий Lada Granta. В простое находятся две другие линии: В0, на которой выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero; и Niva, которую хотят запустить в июле за счет сборки Lada Niva Legend, и, на которой в августе планируется восстановить сборку Lada Niva Travel. Производство Vesta в Ижевске пока не перезапущено.