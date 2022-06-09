"АвтоВАЗ" еще на неделю отложил запуск всего автосборочного производства в Тольятти

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" из-за отсутствия комплектующих еще на неделю продлевает простой в подразделениях, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva, сообщается в группе первичной профсоюзной организации предприятия на официальной странице во "ВКонтакте".

"Простой в период с 14 по 17 июня с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, задействованных в выпуске автомобилей, обеспечении и обслуживании производства подразделений, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva, не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию, обеспечению работоспособности оборудования, не направленных на обучение", - говорится в сообщении.

Как уточнил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев, с учетом того, что 13 июня является выходным днем, а с 14 по 17 июня частично объявлен простой, запуск всего автосборочного производства на тольяттинском автозаводе откладывается еще на неделю.

Ранее на "АвтоВАЗе" работали три сборочные линии: по выпуску Lada Granta (СКП Kalina), семейства Niva (N3), а также линия B0, где выпускались Lada Largus и Lada Xray и модели Renault Logan и Renault Sandero. В настоящее время они организованы в единое автосборочное производство.

Простои на "АвтоВАЗе"

Из-за дефицита полупроводников компания вводит временные приостановки производства с середины прошлого года. Однако, после внепланового корпоративного отпуска весной (с 4 по 25 апреля - ИФ) и плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками (с 30 апреля по 11 мая - ИФ) автопроизводитель еженедельно объявлял о простоях. Кроме того, с 6 июня по 4 сентября "АвтоВАЗ" работает в четырехдневном режиме.

Возобновить производство автомобилей удалось лишь 8 июня - компания выпустила Lada Granta в новой комплектации - Classic 2022, разработанную "с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов". По сообщению "АвтоВАЗа", данная модель станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Его стоимость должны объявить в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщали, что "облегченная" версия может быть лишена ABS, подушек безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и других систем с дефицитными компонентами. В пресс-службе "АвтоВАЗа" эту информацию "Интерфаксу" не прокомментировали.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в январе-апреле 2022 года упали в 2,4 раза. Доля рынка снизилась на 3 п.п., до 21,1%.

Ранее сообщалось, что в мае французский автоконцерн Renault передал контролирующую долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ, под контроль ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. Соответствующее решение Renault приняла после начала военной операции на территории Украины.

Таким образом, НАМИ стал совладельцем 67,7% долей ООО "Лада Авто Холдинг", оставшиеся 32,3% в котором сохранились за "Ростехом". Данное ООО, зарегистрированное в Москве, владеет 100% акций "АвтоВАЗа" с конца прошлого года. До этого Renault и "Ростех" контролировали автопроизводителя через нидерландский офшор Alliance Rostec Auto B.V.

После приостановки операций Renault в России пост гендиректора "АвтоВАЗа" занял экс-министр транспорта РФ (2012-2018 годы) Максим Соколов. Он сменил на должности главу Renault в РФ и СНГ Николя Мора.