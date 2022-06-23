"АвтоВАЗ" ориентирует поставщиков на рост выпуска машин в 2023 г. на 16%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" ориентирует своих поставщиков на увеличение выпуска автомобилей в 2023 году примерно на 16%: до 500 тыс. единиц против 430 тыс. штук, выпущенных по итогам 2021 года.

Соответствующий ориентир компании по производству на следующий год озвучил председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков, участвовавший в конференции поставщиков "АвтоВАЗа", состоявшейся в четверг в Тольятти. Из его слов следовало, что димитровградские производители автокомпонентов готовы увеличивать производство и сохраняют рабочие места.

"Собственно говоря, сейчас мы услышали достаточно четкий сигнал о том, что 2023 год - это производство 500 тыс. автомобилей. На сегодняшний день возобновлено производство традиционной платформы. Поэтому те наши производители, которые работают с "АвтоВАЗом" и получили четкий сигнал, соответственно, на сегодняшний день начинают также производство и поставку компонентов на "АвтоВАЗ". И, соответственно, мы понимаем, что дальше это будет новая платформа", - сказал Разумков журналистам по итогам конференции поставщиков "АвтоВАЗа".

Перспективы выпуска автомобилей на собственной платформе в ходе ответов на вопросы упомянул и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Мы намерены расширять линейки выпускаемых моделей. Буквально начиная со следующего месяца - Niva, дальше, возможно - Largus, и в среднесрочной перспективе - Vesta, как позволят обстоятельства. Мы нацелены на будущее развитие новых моделей автомобилей, конечно же, на собственной платформе", - сказал Соколов журналистам.

Соколов в интервью РБК на полях ПМЭФ-2022 сообщал, что "в прошлом году "АвтоВАЗ" произвел чуть более 430 тыс. автомобилей". "В нашей стратегии - увеличение возможности выпуска до 800 тыс. автомобилей в год, а может быть, даже более. Поэтому пару лет мы будем ударно работать", - заявлял он.

Проблемы с производством у "АвтоВАЗа"

Производство "АвтоВАЗа" находилось под давлением дефицита полупроводников с середины прошлого года. С конца февраля, когда на территории Украины началась военная операция и группа Renault передала контролирующую долю в "АвтоВАЗе" в пользу ФГУП "НАМИ", ситуация с комплектующими резко усугубилась.

В настоящее время "АвтоВАЗ" работает в четырехдневном режиме. По плану - до 4 сентября. Автозавод компании в Тольятти находится в частичном простое: из трех линий единого автосборочного производства запущена лишь "нитка" по сборке упрощенных версий Lada Granta. В простое находятся две другие линии: В0, на которой выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero; и Niva, которую хотят запустить в июле. Производство Vesta в Ижевске также не перезапущено.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи "АвтоВАЗа" в январе-мае 2022 г. упали в 2,4 раза, до 67,2 тыс. шт. Доля рынка снизилась на 3 п.п., до 21,1%.

Между тем, по итогам 2021 г. в РФ было реализовано 350,7 тыс. машин Lada (+2,1% г/г). На экспорт, как сообщала компания, в 2021 г. было отправлено еще около 36 тыс. автомобилей.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются "Ростех" (32,3%) и ФГУП "НАМИ" (67,7%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".