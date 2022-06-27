"АвтоВАЗ" планирует продлить четырехдневку с 5 сентября по 6 ноября

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" планирует продлить сокращенный четырехдневный режим работы с 5 сентября по 6 ноября в связи с возможным негативным развитием ситуации на авторынке осенью 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Введение неполной рабочей недели - превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке осенью текущего года", - уточнили в пресс-службе.

Согласно приказу, с 5 сентября по 6 ноября подразделения автосборочного комплекса, занятые производством автомобилей семейства Lada Granta, будут работать четыре дня в неделю в две смены, Lada Niva - четыре дня в неделю в одну смену, на платформе B0 - четыре дня в неделю в две смены.

На "АвтоВАЗе" сокращенный четырехдневный рабочий режим действует с 6 июня. Планировалось, что он продлится до 4 сентября. В настоящее время автозавод компании в Тольятти находится в частичном простое: из трех линий единого автосборочного производства запущена лишь "нитка" по сборке упрощенных версий Lada Granta. В простое находятся две другие линии: В0, на которой выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero; и Niva, которую хотят запустить в июле за счет сборки Lada Niva Legend, и, на которой в августе планируется восстановить сборку Lada Niva Travel. Производство Vesta в Ижевске пока не перезапущено.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются "Ростех" (32,3%) и ФГУП "НАМИ" (67,7%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".