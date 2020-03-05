Белоруссия отложила размещение евробондов из-за "сошедших с ума" рынков

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минфин Белоруссии отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности рынков на фоне распространения эпидемии коронавируса, сообщил в четверг "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник в финансовых кругах.

"Размещения не будет. Точнее будет, но позже. Рынки с ума посходили из-за короновируса", - заявил собеседник агентства. Евробонды будут размещены, как только ситуация с COVID-19 нормализуется, добавил источник.

В министерстве финансов Белоруссии "Интерфаксу" заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года. "Road show в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий", - сообщила агентству пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.

Как сообщалось, 2 марта Минфин Белоруссии начал road-show нового выпуска евробондов из двух траншей в долларах и евро. С понедельника, 2 марта, белорусские чиновники проходят встречи с потенциальными инвесторами в ряде городов США, Франкфурте и Лондоне. В этих встречах, в частности, примут участие первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой, министр финансов страны Максим Ермолович, замглавы Минфина Андрей Белковец, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

27 февраля Минфин Белоруссии заявил, что подготовка к размещению выпусков завершена, все необходимые разрешения получены, это начало процедуры фактического размещения ценных бумаг.

Источники в банковских кругах сообщали, что Белоруссия рассматривает возможность размещения еврооблигаций, номинированных в долларах США, с погашением в 2035 году, и еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2026 или 2028 годах.

Организаторами новых выпусков выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Ермолович ранее отмечал, что Белоруссия в первом квартале 2020 года может разместить евробонды на $1-1,2 млрд при условии благоприятной конъюнктуры рынка.

Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Sberbank CIB доходность нового выпуска еврооблигаций Белоруссии в долларах США может составить около 6,2% годовых, в евро - порядка 3,25% годовых.