Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,7%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду снизился по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $117 за баррель), а также антироссийских санкций Запада; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,6-0,7%, лидируют в откате акции "РусГидро".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2395,3 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1455,63 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 51,5 рубля (-0,6%).

Подешевели акции "РусГидро" (-1,4%), ВТБ (-0,6%), "Норникеля" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "МТС" (-0,4%), "Магнита" (-0,2%), "НЛМК" (-0,9%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-1%), "Северстали" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%).

Выросли акции "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпрома" (+0,3%), "Мосбиржи" (+0,1%), "Ростелекома" (+0,1%).

Новый пакет антироссийских санкций, о котором накануне объявил американский Минфин, подрывает международную экономическую стабильность, нарушает правила игры для всех экономик, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Под новые санкции США, связанные с действиями РФ на Украине, подпали почти 60 человек и несколько десятков компаний, в том числе "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). В свою очередь Госдеп США одновременно с Минфином ввел санкции против еще 45 юридических и 29 физических лиц. Также Вашингтон ввел запрет на импорт золота из РФ.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в среду как негативный. Нефть немного корректируется, рынки Азии в "минусе". Отечественные акции могут снизиться в начале торгов. В зоне риска бумаги строительных компаний, которые оказались сильно перекуплены в последнее время.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что покупки на российском рынке акций в среду могут сохраниться, при этом их концентрация будет выражена в бумагах внутренних секторов. Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи выступает коридор 2400-2450 пунктов.

Внимание инвесторов будет приковано к выступлению глав ФРС США и ЕЦБ. Их жесткая риторика относительно денежно-кредитной политики может сохранить давление на рынки. Поводов для роста рынков сейчас мало, поэтому ожидается очередной виток снижения на глобальных площадках.

В США во вторник индексы акций снизились на 1,6-3% во главе с Nasdaq после первоначального подъема. Инвесторы оценивали разочаровавшие рынок статистические данные и комментарии представителей руководства Федеральной резервной системы.

ФРС обсудит очередное крупное повышение базовой процентной ставки на июльском заседании, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "Мы должны поднять ставку выше, и нам нужно сделать это быстро, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Что касается нашего следующего заседания, я думаю, повышение на 50 базисных пунктов (б.п.) или на 75 б.п. будет обсуждаться".

Решение по ставке на июльском заседании, однако, будет принято на основе статданных по американской экономике, отметил он.

Индекс потребительского доверия в США в июне упал до минимальных с февраля 2021 года 98,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Изначально сообщалось, что майское значение индекса составило 106,4 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 100,4 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,1%).

Розничные продажи в Японии в мае увеличились на 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно официальным данным. Темпы подъема стали максимальными за год - с мая 2021 года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 3,3%, сообщает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия к экономике Японии в июне снизился до минимума за 1,5 года - 32,1 пункта, показали данные японского правительства. Месяцем ранее значение индикатора находилось на трехмесячном максимуме - 34,1 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются вниз после роста накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $117,04 за баррель (-0,8% и +2,5% во вторник), августовская цена WTI – $111,03 за баррель (-0,7% и +2% накануне).

Накануне министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки. Также президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему коллеге из США Джо Байдену, что Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, но не сможет обеспечить значительного роста поставок в ближайшие полгода.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

Трейдеры ждут публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов в стране, которая запланирована на среду. На минувшей неделе данные не были опубликованы из-за проблем в электронных системах. Они будут обнародованы вместе с новыми данными, говорится в сообщении Минэнерго.