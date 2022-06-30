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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Обрушение котировок "Газпрома" на новости о том, что компания не выплатит дивиденды за 2021 год, вызвали обвал на всем российском рынке акций, индекс Мосбиржи скатился ниже 2250 пунктов, индекс РТС упал ниже 1340 пунктов.

К 11:00 индекс Мосбиржи упал на 5,6%, до 2246,49 пункта, индекс РТС упал на 5,2%, до 1338,94 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 8,3%.

Доллар подешевел на 52 копейки, до 52,72 рубля.

Акции "Газпрома" к этому часу стоили 235,04 рубля (-21%), на минимуме цена сделок достигала 207,69 рубля (-30,2%, минимум более чем за 2 месяца) после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов прокомментировал: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Ранее "Газпром" предполагал выплатить за 2021 год по 52,53 рубля на акцию (всего 1,244 трлн рублей).

Также утром в четверг подешевели расписки OZON (-8,3%), акции "Роснефти" (-7,1%), расписки TCS Group (-6,7%), бумаги АФК "Система" (-5,7%), Polymetal (-5%), "Газпром нефти" (-4,6%), "МТС" (-4,5%), "Аэрофлота" (-4,3%), "Яндекса" (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (-3,5% и -2,7% "префы"), ВТБ (-3,3%), "Северстали" (-3%), UC Rusal (-3%), "АЛРОСА" (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "ММК" (-2,7%), "Татнефти" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), Сбербанка (-2,5% и -3,5% "префы"), "Интер РАО" (-2,3%), "Московской биржи" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "НЛМК" (-1,4%), "Магнита" (-1,1%), "Норникеля" (-0,9%), "РусГидро" (-0,6%).

Газпром Мосбиржа РТС Фамил Садыгов
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