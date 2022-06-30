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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Пассажиры должны будут иметь при себе документы, необходимые для пересечения границы

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - С 1 июля пассажирские поезда ООО "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК, "дочка" транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс") начнуть курсировать между Крымом и Херсоном и Мелитополем (Запорожская область), подконтрольными России, сообщила пресс-служба ЮППК.

Пассажирского сообщения между ними не было восемь лет, с тех пор, как его прервала украинская сторона. ЮППК запускает поезда в соответствии с транспортным заказом крымского правительства.

Они начнут курсировать 1 июля ежедневно по утрам из Джанкоя в Херсон и Мелитополь, и обратно на полуостров - вечером. Затем ЮППК планирует запустить по две пары поездов в день.

Время в пути составит около трех часов, поезда будут следовать без остановок. В каждом поезде будет 243 посадочных места. Для поездок пассажиры должны будут иметь при себе документы, необходимые для пересечения границы.

Купить билеты можно будет прямо в поезде у проводников за рубли, в пригородных кассах, на официальном сайте компании-перевозчика и в мобильном приложении.

Безопасность перевозок обеспечит Росгвардия.

"Южная пригородная пассажирская компания" начала работу 1 января 2020 года. Ее учредил в Симферополе "Гранд Сервис Экспресс", который занимается, в частности, железнодорожными перевозками с материковой части РФ в Крым и обратно. В маршрутной сети ЮППК 12 направлений. С начала деятельности компания перевезла более 9 млн пассажиров.

Херсонская область полностью контролируется российскими силами, Запорожская - частично.

Хроника 24 февраля – 30 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Крым Херсон Мелитополь Запорожская область Джанкой ЮППК Росгвардия Гранд Сервис Экспресс
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