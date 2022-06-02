Сбербанк может повысить базовое вознаграждение членам набсовета на 20%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк может повысить базовое вознаграждение членам наблюдательного совета на 20% - до 9,3 млн рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации к годовому собранию акционеров.

Банк отмечает, что существующая система вознаграждения членов набсовета была утверждена по итогам собрания акционеров в 2021 году, в частности, базовое вознаграждение было определено в размере 7,7 млн рублей.

"Учитывая, что уровень выплачиваемого членам наблюдательного совета вознаграждения должен быть достаточным для привлечения к сотрудничеству профессионалов и экспертов высокого уровня, их удержания и достойной мотивации к эффективной работе в составе наблюдательного совета, а также необходимость обеспечения соответствия размера вознаграждения текущим рыночным условиям, принимаемым членами наблюдательного совета рискам, ответственности и масштабам деятельности банка, предлагается увеличить размер базового вознаграждения до 9,3 млн рублей (+20% к текущему размеру)", - отмечается в материалах.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 29 июня 2022 года.

Акционерам предлагается избрать 14 членов набсовета. При этом банк не раскрывает кандидатов, ссылаясь на постановление правительства, разрешающее не публиковать некоторую информацию.

Все кандидаты в набсовет, как отмечает банк, имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают профессиональными знаниями, навыками и опытом.

В феврале 2022 года правительство выдвинуло в новый состав наблюдательного совета Сбербанка министра финансов РФ Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Максима Орешкина и Сергея Швецова (в марте перешел с поста первого зампреда ЦБ на должность советника Набиуллиной) вместо покинувшего Банк России Сергея Игнатьева (долгие годы возглавлял ЦБ).

По итогам предыдущего годового собрания акционеров Сбербанка в набсовет кредитной организации вошли 14 человек: министр финансов РФ Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Максим Орешкин, экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, экс-премьер Финляндии, старший советник East Office of Finnish Industries Эско Ахо, независимый консультант по инвестициям Надя Уэллс, бывший партнер Capital Group, эксперт по инвестициям и устойчивому развитию (ESG) Натали Брагински-Мунье, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, зампред Сбербанка Белла Златкис, глава Сбербанка Герман Греф и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

Однако после начала специальной военной операции на Украине ряд независимых директоров покинули набсовет Сбербанка досрочно. Так поступили Уэллс, Брагински-Мунье и Ахо.

Сбербанк через какое-то время перестал раскрывать состав набсовета.