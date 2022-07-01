Минпромторг не ждет дефицита оборудования для маркировки

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский парк оборудования для маркировки в тех отраслях, где она уже введена, в ближайшее время не потребует обновления, в стране созданы достаточные запасы оборудования и материалов для маркировки, заявил через пресс-службу замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Что касается поставок нового оборудования и комплектующих, то ушедших с рынка европейских поставщиков должны заменить компании из России и дружественных стран, в том числе из Юго-Восточной Азии, продолжил он.

"Дефицита оборудования и расходников нет и не предвидится. На текущий момент каких-то критических вопросов нет. Все вопросы решаем оперативно, в рабочем порядке", - заверил чиновник.

По его словам, запасов оператора маркировки ООО "Оператор-ЦРПТ" по ключевым позициям оборудования и расходных материалов (чернила, самоклеящейся этикетки, запчасти) достаточно "как минимум на ближайшие полгода".

"Предприятия, в чьих отраслях стартовала обязательная маркировка, уже установили все необходимое оборудование и маркируют продукцию. Молочная отрасль - не исключение. Парк оборудования современный, замены и модернизации в ближайшее время не потребуется", - сообщил также замминистра и назвал стабильной ситуацию на рынке маркировки.

"Кроме того, мы заблаговременно начали прорабатывать вопросы поставок с производителями на тех рынках, которые не поддерживают санкции. Найдены альтернативные поставщики, более того, ряд видов оборудования на рынках Юго-Восточной Азии оказался дешевле, чем в Европе. Кроме того, поставки оборудования для маркировки начали и российские производители, сейчас оно уже используется на производстве и показывает себя наилучшим образом", - сказал Шпак.

В России система цифровой маркировки распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фототовары. Проводятся эксперименты по маркировке биологически активных добавок (БАД) к пище, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

В начале марта сообщалось, что в Минпромторге задумались о приостановке запуска в 2022 году новых экспериментов по маркировке товаров. Однако позднее министерство все же предложило запустить добровольные эксперименты по маркировке радиоэлектроники, товаров для детей, консервов, рыбной продукции, газированных напитков, соков, крепкого алкоголя и кормов для животных, писали в июне "Ведомости" со ссылкой на письмо Шпака в правительство.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга, сейчас министерство "прорабатывается поручение правительства представить согласованную с заинтересованными ведомствами и бизнесом позицию о возможности запуска экспериментов новых товарных групп в текущем году".

"Учитывая, что эксперименты носят добровольный характер и не влекут финансовых затрат для их участников (оборудование и коды маркировки предоставляются "Оператор-ЦРПТ" бесплатно), в настоящее время Минпромторгом запрошены позиции отраслевых сообществ о целесообразности старта экспериментов в 2022 году", - отметили в пресс-службе.