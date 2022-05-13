Эксперимент по маркировке некоторых видов радиоэлектроники запланирован на 1 июля

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует с 1 июля 2022 года начать эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Предполагается, что эксперимент продлится до 31 августа 2023 года.

В перечень для маркировки включены следующие коды ТН ВЭД: 8504 (электрические трансформаторы, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели), 8536 (электрическая аппаратура для коммутации или защиты электрических цепей и подсоединения к ним, кроме соединителей для оптоволоконных кабелей), 8537 (пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры), 8539 (лампы и светодиоды), 8541 (полупроводниковые приборы), а также различное осветительное оборудование.

В прошлом году Минпромторг планировал провести эксперимент по маркировке некоторых видов товаров, относящихся к электронной компонентной базе и электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции с 1 января по 1 сентября 2022 года. Министерство разработало соответствующий проект постановления, но впоследствии документ был направлен на доработку. На тот момент перечень радиоэлектронной продукции, подлежащей маркировке, был значительно шире. В него входили сотовые телефоны, смартфоны, ноутбуки и планшеты, запоминающие устройства, устройства на основе автоматизированных систем обработки данных, коммутационная аппаратура, медицинские приборы, ТВ-приемники, телевизионные камеры, холодильники и стиральные машины.

Оператором системы маркировки в РФ является ЦРПТ – совместный проект USM ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).