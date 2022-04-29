Товары, ввозимые в рамках параллельного импорта, будут по-прежнему подлежать маркировке

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Легализация "параллельного импорта" (ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя) не отменяет необходимости нанесения цифровой маркировки на эти товары, заявили в Минпромторге РФ.

"Продукция, ввозимая в страну, должна отвечать всем требованиям к качеству, соответствовать всем нормативам, обладать необходимой разрешительной документацией", - говорится в заявлении ведомства.

В марте правительство утвердило постановление №506, позволяющее ввозить на территорию РФ ряд товаров без разрешения правообладателя при условии начала их реализации в других странах мира. Перечень этих товаров утверждает Минпромторг РФ. Министерство ранее заявляло, что в список попадут только те бренды, производители которых решили прекратить работу на рынке РФ, при этом при решении вернуться на российский рынок товары могут быть исключены из перечня "параллельного импорта".

"В России создана вся инфраструктура для оперативного нанесения маркировки в ходе таможенного оформления товаров... Стоимость кода маркировки составляет 50 копеек и не влечет за собой удорожания стоимости товаров для конечного потребителя", - напомнили в Минпромторге.

В настоящее время маркировка распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, фотоаппараты и шины. Также проводятся эксперименты по маркировке пива и слабоалкогольных напитков, БАДов, медицинских изделий, антисептиков, электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

В Минпромторге также напомнили, что правительство по просьбе бизнеса откорректировала планы маркировки в отношении некоторых товаров. Чтобы снизить нагрузку на фермеров, ритейл и рестораны, были изменены этапы введения маркировки молочной продукции и упакованной воды, перенесены сроки поэкземплярного учета молочной продукции. Также продлены сроки вступления в силу обязательных требований для проводимых в России добровольных экспериментов по маркировке.