Рубль заметно упал к доллару и евро в ожидании мер властей по нормализации его курса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно выросли на Московской бирже" по итогам пятницы, рубль обвалился к бивалютной корзине в первый торговый день месяца в рамках фиксации прибыли в ожидании мер российских властей по нормализации его курса.

Курс доллара США составил 54,5 руб. в 19:00, что на 3,05 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,54 руб., подорожав на 2,85 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,9 рубля - до 55,42 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро в рамках фиксации прибыли после роста по итогам четырех предыдущих недель в ожидании новых мер российских властей по нормализации валютного курса. Правительство РФ планирует обсудить эту тему на следующей неделе.

Российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме, заявил в пятницу журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Занимаемся каждый день", - ответил министр на вопрос о том, когда могут быть приняты решения по механизмам удержания рубля от чрезмерного укрепления.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на следующей неделе в правительстве будет обсуждаться проблематика курсообразования и влияния на него, в частности - через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила. По его словам, бюджет готов "пожертвовать" частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на рубль.

Банк России с 1 июля существенно повысил лимит на перевод средств за рубеж. Как говорится в сообщении регулятора, физлица - резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн (или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте). Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс.

"Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", - отмечает ЦБ.

Рубль не обратил внимание на новую информацию на тему санкций. В ЕС в рамках работы над новым пакетом санкций в отношении РФ изучают возможность введения запрета на импорт в ЕС российского золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В сообщении отмечается, что планы ЕС совпадают с намерениями стран G7 сокращать источники доходов РФ. По данным источников, новый пакет санкций, как ожидается, также будет предусматривать исправление ранее введенных мер, например, "корректировку правил транзита подсанкционных товаров" в Калининград.

Комментарии экспертов

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль падает к доллару и евро, на максимуме обе валюты росли более чем на 7%. "Объяснить такое поведение можно выходом инвесторов из акций "Газпрома" (в четверг они показали падение на 33%, сегодня - на 6,10%) и поиском недооцененных активов, о чем также говорит и сегодняшний рост рынка - индекс "МосБиржи" показывал рост более чем на 1%. Многие на рынке понимают, что курс рубля у текущих отметок некомфортен для российского бюджета, что подтверждается многочисленными вербальными интервенциями высокопоставленных лиц. Таким образом, сегодняшний провал в рубле можно объяснить желанием игроков "заработать" на другой "очевидной" истории", - отмечает Наумова.

"Рубль на открытие пятницы показал кратковременное укрепление, обновив вчерашний максимум к доллару. Однако затем российская валюта перешла к быстрому ослаблению, переписав недельный минимум. Доллар приблизился к 56 руб., евро - к 57,4 руб. Вероятно, после вчерашнего очередного смягчения ЦБ валютных ограничений, а также на фоне ранее озвученного намерения властей бороться с завышенным курсом рубля покупатели валюты активизировались. Банк России увеличил до $1 млн максимальный ежемесячный лимит перевода валюты физлицами за рубеж. Дополнительным фактором, зачастую вызывавшим ослабление рубля, выступают предстоящие выходные. Многие предпочитают завершать неделю в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Поэтому в начале следующей недели снижение рубля может приостановиться, если негативные ожидания инвесторов не оправдаются. Однако в случае дальнейшего притока на рынок средств желающих воспользоваться послаблениями валютного контроля падение рубля способно ускориться без каких-либо других драйверов", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефть

Нефтяные котировки растут в пятницу вечером после резкого снижения накануне на итогах заседания ОПЕК+ и опасений по поводу замедления роста экономики США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 по московскому времени в пятницу составляет $111,1 за баррель, что на 1,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,96 за баррель, что на 2,08% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне цена Brent снизилась на 3%, WTI подешевела на 3,7%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подтвердили ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.

Кроме того, опубликованные накануне статданные показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до минимальных с начала текущего года 0,2% с 0,6% в апреле. На долю потребительских расходов приходится 70% американского ВВП, и статданные были восприняты рынками как негативный экономический сигнал.

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2022 года сложилась в размере $84,09 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За первое полугодие 2021 года она составила $63,35 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 32,7%. В минувшем месяце цена составила $87,25 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в июне 2021 года ($71,4 за баррель).

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,2553 рубля, до 53,7676 руб., и увеличил курс евро на 1,7179 рубля, до 56,3584 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 1,4269 рубля по отношению к четвергу и составил 53,8369 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,7378 рубля и составил 54,017 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 192,804 млн, из которых $1 млрд 750,161 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 442,643 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,4548 рубля, до 56,1181 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,9797 рубля, до 56,4611 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 396,303 млн, из которых EUR544,217 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR852,086 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно подросли в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 9 базисных пунктов (б.п.) - до 9,24% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц увеличились на 1 б.п. - до 9,44% и 9,58% годовых соответственно, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 7 б.п. - до 9,67% каждая.