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"Соллерс Авто" запустит новый собственный автомобильный бренд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс Авто" намерена развивать наряду с УАЗом новый собственный локализованный бренд, заявил гендиректор группы Николай Соболев на сессии ВЭФ-2022.

"Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, был УАЗ. УАЗ останется традиционным производителем внедорожников. На большинстве наших новых проектов мы планируем использовать и продвигать бренд "Соллерс". И в самое ближайшее время, я надеюсь, мы сможем объявить уже о первых проектах, которые мы будем локализовывать под этим брендом", - сказал Соболев.

По его словам, "Соллерс Авто" в новых реалиях планирует строить свою стратегию "на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям".

"Мы всегда развивались через партнерства, это была наша догма. Но сейчас по ряду объективных причин понимаем, что прежние правила не работают, и нам нужно предлагать разрабатывать новые", - заявил Соболев.

Он сообщил, что на мощностях СП российского автоконцерна с американским Ford, а также японскими Mazda и Isuzu планируется запуск новых проектов.

"Теперь мы точно понимаем, что будем в этих проектах основным, а в некоторых проектах - единственным инвестором. И, самое главное, что мы в этих проектах будем правообладателями. То есть, мы точно должны иметь права интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новой платформы. Это то, чем занимается команда "Соллерс" в настоящий момент времени, именно в части развития новых проектов и привлечения новых технологических лицензионных партнёров с последующей собственной разработкой на базе тех решений, которые мы сейчас планируем реализовать", - сказал Соболев.

Группа "Соллерс Авто" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы) и промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область). Кроме того, у компании есть приостановленные с весны СП на Дальнем Востоке с японской Mazda и в Елабуге с американским Ford, а также СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерс Авто" до начала лета был бизнесмен Вадим Швецов. В июне подконтрольное Швецову "ООО "Соллерс Груп", через которое он владел 76,7% акций автоконцерна, продало принадлежавший ему пакет ООО "Альтер Инвест". Совладельцами этой компании являются топ-менеджеры автоконцерна: гендиректор "УАЗа" и СП "Соллерс Форд" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс Авто" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).

Соллерс Авто ВЭФ
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