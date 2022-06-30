Пошлину на экспорт подсолнечного масла и шрота из РФ могут продлить на год

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота из РФ может быть продлена на год, до 31 августа 2023 года. Это следует из проекта постановления правительства, с которым знакомы насколько участников агрорынка.

Проект предусматривает перевод расчета экспортных пошлин на эту продукцию, а также на пшеницу, ячмень и кукурузу в рубли. Базовой ценой для расчета пошлин на подсолнечное масло может стать 82 500 рублей за тонну, на шрот – 13 875 рублей за тонну. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу может составить 15 000 рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 13 875 рублей за тонну.

Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин вводится такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

В настоящее время размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Показатель в 15 тыс. рублей заменит в формуле пошлины на пшеницу $200 за тонну, показатель в 13,875 тыс. рублей – в формуле на ячмень и кукурузу $185 за тонну.

Как сообщалось, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ приняла решение о корректировке формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот. "Цель такой корректировки – снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", - сообщалось на сайте Минэкономразвития.