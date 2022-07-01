Эксперты сочли, что рублевые пошлины на экспорт зерна из РФ снижают нагрузку на аграриев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Перевод пошлин на экспорт из РФ зерна, подсолнечного масла и шрота в рубли отражает ситуацию на рынке и снижает нагрузку на аграриев. Однако вопросы к новому механизму остаются, сообщили "Интерфаксу" эксперты зернового рынка.

"Изменения в формуле отражают текущую рыночную ситуацию, в первую очередь с курсом рубля и ростом затрат в растениеводстве", - сказал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Очевидно, что в результате нововведений расчетный размер пошлины снизится, но это не значит, что экономия отразится исключительно в доходах отечественных аграриев, - считает он. - С большой вероятностью она будет поделена с импортерами российского зерна через снижение цен FOB. Мы уже это видим из-за циркулирующих в последнее время слухов о пошлине и наших прогнозов о рекордном урожае пшеницы".

По мнению главы "СовЭкона" Андрея Сизова, "новый механизм пошлин, вероятно, приведет к росту на российском зерновом рынке, который в последние месяцы активно снижался, и подстегнет экспорт нового рекордного урожая".

"На рынке подсолнечника вопросов больше, так как снижение пошлин нивелировано обвальным падением цен на масло в последние недели", - сказал он.

Как считает генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новая пошлина более щадящая, чем была до этого.

"Но есть два неприятных для нас момента. Мировой рынок еще до объявления нового механизма уже начал активно отыгрывать снижение пошлины - довольно сильно мировая цена падает последние две недели, - сказал он. - И в случае получения высокого урожая, который прогнозируется, очень серьезно могут опуститься внутренние цены". Особенно это будет некомфортно для тех регионов, которые далеко от экспортных рынков, добавил он.

"То, что с пошлиной надо что-то сделать, было очевидно давно, иначе при резком укреплении рубля задача по экспорту 50 млн тонн зерна становилась трудновыполнимой", - заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

"Перевод ее в рубли - вещь очевидная в этих условиях. Но ряд вопросов все-таки не доведен до логического завершения. Почему базовая цена пшеницы 15 тыс. рублей за тонну, если интервенционные цены, которые государство считает справедливыми и адекватными, выше (15 840 рублей за тонну пшеницы 3 класса и 15 070 рублей за тонну пшеницы 4 класса - ИФ)? Почему цены на FOB, при которых закладываются и затраты на перевалку, и доход экспортеров? Было бы логично, если бы цены были на CPT. Почему цена не дифференцирована по видам пшеницы? - заявил он. - На первый взгляд, это мелочи, но они играют достаточно существенную роль".

В целом же, отметил Корбут, новые пошлины снижают на нагрузку и, вполне возможно, приведут к некоторой стабилизации цен для сельхозпроизводителей, их выравниванию. "А то из регионов приходят сообщения, что падение закупочных цен слишком глубокое, в ряде случаев цены уже фактически на уровне себестоимости", - сказал он.

"Это хорошее решение, хотя лучшим была бы отмена плавающей пошлины", - заключил эксперт.

Как сообщалось, правительство РФ приняло решение о переводе расчета пошлин на зерно, а также на подсолнечные масло и шрот в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составит 15 000 рублей за тонну (вместо $200 за тонну), на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну (вместо $185 за тонну), на подсолнечное масло - 82 500 рублей за тонну (вместо $1 тыс.), на шрот - 13 875 рублей (вместо $185) за тонну.

Минсельхоз уже рассчитал в рублях пошлины на зерно, которые начнут действовать с 6 июля. Пошлина на пшеницу составит 4 600 рублей за тонну, на ячмень - 3 307 рублей, на кукурузу - 2 168,8 рубля за тонну. Эти пошлины будут действовать по 13 июля.