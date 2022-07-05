"Росатом" планирует отсудить затраты на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в полном объеме вернуть затраты на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии, контракт по которому разорвала финская сторона. Корпорация готова обратиться в международный арбитраж, заявил на Дне директора ее руководитель Алексей Лихачев.

Его слова приводит корпоративное издание "Страна Росатом".

"Остановлен только один проект - АЭС "Ханхикиви" в Финляндии. Ситуация юридически спорная, и мы обратимся в международный арбитраж, чтобы в полном объеме вернуть затраченные средства. Прецедент есть - болгарский проект "Белене", за остановку которого мы получили свыше 600 млн евро по решению международного арбитража", - сказал Лихачев.

На Петербургском международном экономическом форуме он предупреждал, что "Росатом" будет "пользоваться всеми контрактными обязательствами по разрешению споров, а также международным правом соответствующим".

В начале мая Fennovoima, 34% в которой принадлежит ГК "Росатом", в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" со структурой "Росатома" RAOS, а в конце мая отозвала заявку на лицензию для строительства. Fennovioma ссылалась в своем решении на то, что в последние годы наблюдались значительные задержки в реализации проекта, а российская военная операция на Украине только усугубила риски для него.

Соглашение по проекту АЭС "Белене" в Болгарии, который упоминает топ-менеджер "Росатома", стороны подписали в 2006 году, но в 2012 году Болгария решила отказаться от сооружения АЭС. Российские предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене", был собран реактор для болгарской АЭС. "Росатом" предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.

В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу АСЭ в споре с НЭК, постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн.

9 декабря 2016 года НЭК Болгарии полностью погасила задолженность перед российским АСЭ в рамках исполнения решения арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве по проекту АЭС "Белене".